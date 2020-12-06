為代理孕母法規吵起來 她臉書藏頭詩罵人瘦了荷包

台中市蔡姓女子今年間在臉書、LINE與一名女網友討論國外代理孕母法令時，兩人意見不合，蔡不滿該名女網友罵她，因此也在臉書上以藏頭詩發文，將女網友的姓名藏於其中，並以諧音「範漸（犯賤）」、「放屁」等語反擊，女網友發現後提告，台中地院依公然侮辱罪，判罰9000元，得易服勞役。

根據判決書，蔡姓女子與一名女網友在今年3月間，針對國外代理孕母法令解釋意見不合，雙方互生齟齬，蔡女就在臉書上，發布「 妳特麼是範漸還是太閒 」（以諧音「範漸」暗指「犯賤」），以及11行的藏頭詩，並將女網友的姓名寫在藏頭詩內，以直式閱讀後，形成「○○○你模仿分隔線放屁」，女網友上網瀏覽發現後，向台中市第四警分局提出告訴。

蔡姓女子到案後，否認指名道姓辱罵，辯稱有該名字的網友眾多，不能僅因姓名相同，就被同名的人提出妨害名譽告訴，她是被動的，是女網友主動攻擊，她才反擊，另外「範漸」是疑問句，指的是女網友動作是不好的動作，並無罵人犯意。

台中地院審理後，認定蔡女在該則臉書貼文的設定公開，屬於第三人可共見共聞的場所，且根據教育部重編國語辭典修訂本，「犯賤」一詞，指罵人的話、天生的賤骨頭，有只要人打罵之意，「放屁」一詞，則是罵人家所說的話荒謬無理，不值得重視。