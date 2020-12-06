心情不好代價！停車抽22根菸接22張罰單 被檢舉者暈了

高雄市一名男子心情不好停車在鳳山區路邊，2小時內抽了22根菸，被檢舉者拍下向高雄市環保局檢舉亂丟菸蒂。被檢舉人將一疊罰單都Po上社群「爆怨2公社」，引發熱烈討論，有人支持開罰、有人覺得開的太過分了點，也月人好奇檢舉達人可以賺多少？高雄市環保局表示，此案每張開罰1200元，共裁罰2萬6400元，行為人可提起訴願。

這名網友說，想問一下，在同一天，同一地點，在2小時內，一個人自己在車上抽菸，被環保局連續開罰22張，亂丟菸蒂的罰單，請問這樣要繳多少錢啊？真的暈了。

「一次抽22根，應該不是普通人。」也有網友表示同情，覺得是怎樣憂煩的事要一抽22根菸啊？身體要緊。有人建議，雖然真的有點扯，不過幹嘛亂丟煙蒂？在車上都放個裝點水的杯子或寶特瓶，抽完的煙蒂直接放裡面下車再拿去丟吧。

檢舉影片中，車旁已經丟了好幾根菸蒂。依廢棄物清理法第27條規定，在指定清除地區內嚴禁有隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物的行為。違反者可依法告發要求改善，並依同法第50條處1200元以上、6000元以下罰鍰。依高雄市環保局設的檢舉制度，檢舉人可以獲得15%到35%不等的獎金。

高雄市環保局表示，此案違規日是9月28日，於11月20日裁罰，檢舉者寄來的資料是22件，有亂丟菸蒂的時間。環保局並沒有以最高罰金開罰，而是依情節開出每張1200的罰單，22張、共裁罰2萬6400元，行為人可提起訴願。若行為人繳交了全額罰金，檢舉人可以得到15%的獎金，是3940元。

民眾好奇，在同一天、同一地點的同一違規事項，有必要這樣連開出22張罰單嗎？有網友說，曾有類似個案提出申訴，後來變成兩案併一案，可以少罰點兒錢。但最好的方法還是不要抽菸啦，為了自己的健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康