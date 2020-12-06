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莽男擋車去路5分鐘 法官依強制罪判拘25天

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

洪姓男子被控於今年3月間，在台南市後壁區一家工程水電行前，與駕車停駛水電行前姜姓被害人庭發生口角，洪見姜欲駕車離去，涉嫌站立於姜車輛前方，擋住姜去路長達5分鐘以上，台南地院認為洪觸犯強制罪，判處拘役25天，得易科罰金，全案可上訴。

洪坦承擋在姜車輛前方，阻擋姜離去，長達5分鐘以上，但矢口否認有何強制等犯行，洪供稱，他是要攔阻姜離去，等警察來。

法官調查認為，洪於案發時、地站立於姜所駕車輛前方達數分鐘之久，已足阻止 姜開車離去，洪舉動顯有相當強度，即已妨害姜在道路上行駛通行權利，洪所為觸犯刑法第304條第1項強制罪。

法官審酌，洪縱對姜有所不滿，應循理性、合法途徑表達訴求，僅因與告訴人發生口角紛爭，即於人、車往來道路上恣意以強暴手法妨害 姜自由駕車離去權利，顯見其無視法紀心態，實不足取，依法量處其刑。

洪姓男子被控涉嫌站立於姜姓被害人車輛前方，擋住姜去路長達5分鐘以上，台南地院認為洪觸犯強制罪，判處拘役25天，得易科罰金。本報資料照片
洪姓男子被控涉嫌站立於姜姓被害人車輛前方，擋住姜去路長達5分鐘以上，台南地院認為洪觸犯強制罪，判處拘役25天，得易科罰金。本報資料照片

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