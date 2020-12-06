女在超商侵占他人遺失平板電腦 法官判罰1萬元

李姓女子被控於今年8月間，在台南市中西區一家超商店內，見王姓女被害人所有平板電腦遺落在店內，將平板電腦放入背包內涉嫌侵占入己，並馬上離開。王女發覺平板電腦遺失報警處理，經警方調閱店內監視器後，前往李投宿飯店查扣得平板電腦法辦起訴，台南地院依李觸犯侵占遺失物罪，判處罰金1萬元，全案可上訴。

判決說，李（27歲）於8月13日晚上10點56分，在台南市中西區一家便利商店內，見王女所有平板電腦（約價值4500元）遺落在店內地上，並經民眾撿拾後放置於店內用餐區桌子上，竟於同日晚間10點59分，將平板電腦放入背包內侵占入己，旋即離開。

王姓被害人發覺平板電腦遺失報警處理，經警方調閱店內監視器後，翌日凌晨零點38分，前往李投宿飯店房間，並扣得上開平板電腦，已發還給王女，循線查獲法辦起訴。李於警詢時矢口否認有何侵占遺失物犯行，供稱，他有拿走平板電腦，但沒有想要據為己有云云。