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女在超商侵占他人遺失平板電腦 法官判罰1萬元
李姓女子被控於今年8月間，在台南市中西區一家超商店內，見王姓女被害人所有平板電腦遺落在店內，將平板電腦放入背包內涉嫌侵占入己，並馬上離開。王女發覺平板電腦遺失報警處理，經警方調閱店內監視器後，前往李投宿飯店查扣得平板電腦法辦起訴，台南地院依李觸犯侵占遺失物罪，判處罰金1萬元，全案可上訴。
判決說，李（27歲）於8月13日晚上10點56分，在台南市中西區一家便利商店內，見王女所有平板電腦（約價值4500元）遺落在店內地上，並經民眾撿拾後放置於店內用餐區桌子上，竟於同日晚間10點59分，將平板電腦放入背包內侵占入己，旋即離開。
王姓被害人發覺平板電腦遺失報警處理，經警方調閱店內監視器後，翌日凌晨零點38分，前往李投宿飯店房間，並扣得上開平板電腦，已發還給王女，循線查獲法辦起訴。李於警詢時矢口否認有何侵占遺失物犯行，供稱，他有拿走平板電腦，但沒有想要據為己有云云。
法官認為，李女如無意將該平板電腦侵占入己，大可告知店員有遺失物交由店員處理即可，她沒有必要將平板電腦拿離超商桌面；李遲至員警調閱監視器，並至李投宿飯店向被告索取上開財物前，都未將平板電腦送至派出所，足認李女確有侵占遺失物主觀犯意，李女供詞為卸責之詞，不加採信。
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