逾千張烏龍罰單撤罰 高市警：人員疏忽未核對

高雄市警察局今年1到10月開出逾150萬張的交通違規罰單，其中有1152張烏龍罰單，是時間或車號錯置等，高雄市警察局坦言忙中有錯，受理民眾申訴並撤罰，也將錯置人員列入考評。

高雄市交通大隊執法組長陸正廷今天指出，今年以來裁處交通違規罰單逾150萬張，員警開單或人員在電腦鍵入罰單時忙中有錯，統計顯示1到10月有1152張罰單被申訴，警方查對後撤銷，比率約0.07%。

他指出，工作人員於電腦資料輸入時不慎，例如車牌號碼錯誤或是違規時間是白天，而裁罰單卻誤植為晚上，都是民眾申訴的原因。他表示，相關疏失造成錯誤將列入考評。

蘋果日報報導，高雄市警方今年1到10月共開出1152張烏龍罰單，錯誤率雖不到百分之一，但卻是開單、或電腦鍵入人員的疏忽；有的錯把白天當成黑夜，還有騎士被開單竟是「未繫安全帶」。

市警局統計，今年1到10月開出的烏龍罰單有1152件，其中高掛排行首位的是「搞錯車號或車種」，有551件，占總數的5成，例如將「910」看成「901」，或者是違規車輛是計程車，卻勾選成機車等；排行第2的是「違規項目與事實不符」，共有166件；另外還有重複舉發等。