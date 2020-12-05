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指韓家軍手機被掌握 中天遭罰60萬抗罰敗訴

中央社 / 台北5日電

中天新聞台在去年6月24日「新聞龍捲風」節目播出「韓家軍手機都被掌握」內容，遭NCC以違反事實查證原則開罰新台幣60萬元。中天興訟抗罰，法院判中天敗訴。全案可上訴。本報資料照片
中天新聞台在去年6月24日「新聞龍捲風」節目播出「韓家軍手機都被掌握」內容，遭NCC以違反事實查證原則開罰新台幣60萬元。中天興訟抗罰，法院判中天敗訴。全案可上訴。本報資料照片

中天新聞台在去年6月24日「新聞龍捲風」節目播出「韓家軍手機都被掌握」內容，遭NCC以違反事實查證原則開罰新台幣60萬元。中天興訟抗罰，法院判中天敗訴。全案可上訴。

判決指出，「新聞龍捲風」去年6月24日播送「管區敲門問幾人去新竹造勢，龍介仙：韓家軍手機都被掌握」內容，台南市議員謝龍介提及，「所有大哥大的訊號，全部被他們接收了」、「國家機器已經掌握到所有參加韓國瑜造勢的人，是哪一些人了」。

國家通訊傳播委員會（NCC）認為，主持人戴立綱附和稱：「所有台灣的軍警情特都已經開始動員了」、「所以網路警察把這個部分，全部抓得清清楚楚了。」綜觀節目內容已明顯指涉國家侵害人民自由，因此以違反衛星廣播電視法事實查證原則，裁罰新台幣60萬元。

中天不服，向台北高等行政法院提起行政訴訟，主張已盡查證義務，並指當時有網友聲稱員警登門了解要帶多少人參加韓國瑜造勢活動，經記者採訪確認網友所言為真後，主持人才在節目中提問「所有台灣的軍警情特都已經開始動員了？」將鏡頭帶向謝龍介請他說明。

中天辯稱，主持人在謝龍介發言後提出質疑，「所以也就是說連號碼他都知道，誰擁有這個，他都知道？」並非附和謝龍介；而國家機器「查水表」與公共利益高度相關，節目內容並未損害公共利益。

北高行認為，中天記者採訪網友、派出所後，即知警察只是為了事先安排交通疏導，與國家機器蒐集民眾手機基地台等資訊無關，卻任由謝龍介發表相關言論，主持人還與之唱和，對政府機關進行嚴厲指控，足以影響公眾對政府執行公權力的信賴，對公共利益已造成負面影響。

北高行還認為，針對謝龍介指控國家行政機關濫權違法蒐集民眾通信紀錄，中天只要稍加查詢，不難得知在通訊監察相關法令制度已臻完備的情況下，謝龍介言論實屬匪夷所思，卻在毫無任何確信基礎下播出節目，已違反事實查證義務，NCC裁罰並無違誤，判中天敗訴。

中天新聞

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