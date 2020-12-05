私菸案總統府諮議超額買37條香菸 無涉刑責北檢簽結

總統府發言人室諮議林家如。圖／本報資料照片

總統府發言人室諮議林家如涉嫌在華航出訪班機上超額購買37條香菸，遭財政部關務署處罰4.5萬罰金，台北地檢署指出其行為屬於行政懲處，無刑事不法，日前將此案簽結。

北檢指出，林家如在飛機上向華航訂購37條香菸，並非透過總統府國安局少校吳宗憲去年利用總統蔡英文「自由民主永續之旅」出訪友邦時購買，只是涉犯菸酒管理法，每條香菸可處500元至5000元罰鍰，因此林無刑事責任。

菸酒管理法明訂每名旅客最多攜帶5條香菸，其中4條必須繳稅。

2019年7月吳宗憲利用職務之便走私快1萬條香菸，市值約新台幣600萬餘元，其中最多是七星牌的香菸，涉案人等包括華航高層、國安局特勤中心官員，此案正由法院審理中。

被起訴的包括吳宗憲、華航副總邱彰信、空品處協理於堯、組長黃川禎等13人，另外27人是下單買菸者獲緩起訴。