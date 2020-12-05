南投看守所2收容人想家越獄失敗 持尖筷傷管理員檢起訴

南投看守所黃姓、許姓2名收容人，10月1日中秋節利用磨尖的塑膠筷，企圖挾持管理員脫逃，被管理以辣椒水制伏，過程中造成4名管理受傷，南投地檢署昨天偵結，依妨害公務、脫逃未遂等罪嫌起訴，並請法官加重刑責。

起訴書指出，許姓（21歲）、黃姓（27歲）2名收容人，黃為公共危險罪刑期1年多，許則因毒品、竊盜罪刑期6年4個月，因強盜案被借提暫時安置南投看守所。

黃姓收容人因為思念家人和孩子，企圖脫逃回去見家人；許則是因為刑期長，黃提出脫逃構想，許表示支持，兩人偷偷將塑膠筷磨尖，作為犯案工具，企圖挾持管理員男脫逃。

10月1日上午11時多，許、黃在信舍五房內假裝打架，謝姓管理員前往制止，要求許將雙手伸出門孔戴上戒具，準備隔離保護，但林姓、李姓管理員打開門時，許轉身雙手掐住李姓管理員脖子，並與林姓管理員拉扯推擠。

黃趁隙奪門而出，企圖向外奔逃，謝姓管理立刻噴灑辣椒水制止，但辣椒水掉落，黃則拿出磨尖塑膠筷抵住謝的頸部，謝奮力掙扎，雙手、胸部挫傷，頸部被劃了12公分長傷口。一名林姓收容人按下緊急鈴，廖姓、劉姓管理員趕到，一起將黃、許二人制伏。