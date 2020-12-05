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大法官學術研討會 探討科技衍生人權保障課題

中央社 / 台北5日電

司法院大法官學術研討會今天開幕，院長許宗力表示，科技衍生涉及人民權利保障的重要法律議題，包括衛福資料庫應用、公共衛生監測，期望研討會為相關議題的認識帶來重大助益。

以「科技、風險與人權保障」為主題的司法院大法官109年度學術研討會今天於法官學院開幕，研討題目包括「從憲法觀點談數位時代資訊公開與個人資料保護之衝突與衡平」、「醫學倫理、自主權與生存權保障」、「公共衛生、風險管理與基本人權」、「食安風險與生存權及健康權之保障」。

許宗力致詞時表示，人類享受科技帶來的好處，也以科技作為管控未知風險的重要工具，但也衍生出許多涉及人民權利保障的重要法律議題；國家對於人民的基本權負有保護義務，身為人權保障最後一道防線的司法部門，更應充分認識及掌握新興法律問題。

他說，今年大法官學術研討會設定不同子題，深入探討不同領域中，或因為科技發展，或因為風險管理必要，所產生的各種價值衝突，以及衍生的人權保障課題。

許宗力表示，今天第一場研討會主題為「從憲法觀點談數位時代資訊公開與個人資料保護之衝突與衡平」，探討數位時代下，政府資訊公開與個人資料保護產生的衝突。除憲法層次的基本權利解析，也探討政府資訊公開法下的個人資料公開、政治檔案開放應用，以及相當具有爭議性的衛福資料庫應用。

此外，「公共衛生、風險管理與基本人權」主題在探討公共衛生監測處理風險上的問題及解決方法。在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐全球的今日，台灣超前部署防疫，獲得一定成果。但以公共衛生監測作為一種有效的風險治理手段，無可避免將可能對人權造成危害，其界限也應該予以探究，在不同法益的衝突間取得衡平。

許宗力表示，期許透過研討會，能為相關議題的認識與推進，帶來重大助益，為大家帶來新的思考方向與重要啟示。

人權 司法院

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