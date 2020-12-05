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國中姊妹花遭酗酒父上下其手 向法官求情讓父獲緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

雲林縣有名父親因長期飲酒，出現相關情緒障礙疾病，前年5、6月間在住家房間衝動對12、13歲兩名女兒徒手隔著衣物撫摸胸部及下體，直至暑假期間女兒向學校教師反應，才揭露父親獸行，經鑑定父親因酒精濫用致其辨識而行為能力顯著減經，女兒也原諒父親，父親如常載女兒上下學，台南高分院減輕其刑改判應執行2年，緩刑5年，並提供200小時義務勞務，可上訴。

父親在一、二審時均坦承不諱，表示一時失慮而觸法。台南高分院合議庭委託台大雲林分院鑑定，父親長達10年以上飲用酒類，致其精神狀況不佳，已因飲酒一事與妻子爭執而對妻子暴力相向，因酒精引起的精神症狀致衝動控制能力顯著降低。

院方參酌前開鑑定結論及本案事證，認被告先後2次為本案犯行時，確有因酒精濫用影響其衝動控制能力，致依其辨識而行為能力顯著減低的情形。

合議庭審酌，父親未嚴守人倫分際，盡保護、教養兩女兒責任，為她們提供健康、良好而安全的生活環境，竟為逞其私慾，違反她們意願強制猥褻，使兩女兒對父親的角色失去信任，並對家庭倫理及男女界線信念崩潰，造成其身心受創。

惟審理時父親終能坦承犯行，態度尚可，猥褻兩女兒時間不長，使用的手段暴力程度低，平日負責照顧她們生活起居，對家庭與子女仍有相當程度的貢獻，兩女兒在審理時均表示願意原諒被告，甚至請求對父親從輕量刑及緩刑，分別量處1年8月，應執行2年徒刑。

且衡酌父親對家庭及兩女兒的照料仍有一定程度貢獻，若令他入監服刑，對其家庭和諧與家庭生活產生重大影響，給予緩刑5年，以啟自新。

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台南高分院審理時姊妹花均表示願意原諒被告，甚至請求對父親從輕量刑及緩刑，法官衡酌父親對家庭及兩女兒的照料仍有一定程度貢獻，給予緩刑5年。圖／本報資料照
台南高分院審理時姊妹花均表示願意原諒被告，甚至請求對父親從輕量刑及緩刑，法官衡酌父親對家庭及兩女兒的照料仍有一定程度貢獻，給予緩刑5年。圖／本報資料照

酒精 猥褻

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