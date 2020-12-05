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妻控小三與夫嘿咻237次求償 法官認定13次判賠50萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

從事室內工程裝的阿雄，7年學跳舞認識小蘋（化名），發生婚外情，經妻子小秋（化名）發現，以小三與夫先後發生237次性關係，請求損害賠償，法官僅認定2人嘿咻13次，判小蘋賠償小秋新台幣50萬元。可上訴。

小秋指控，她與阿雄（化名）是夫妻，結婚40餘年。2013 年6、7 月間，丈夫至舞場施作工程時，進而認識學舞的小蘋，同年並發生性關係，期間長達7 年之久，發生237 次性行為

小蘋與阿雄於2019年2月6 日深夜曾互傳LINE，討論性行為須使用性藥，小蘋更勸阿雄離婚或離開妻子過自己生活。

2019年7月1日深夜，阿雄與小秋分房入睡，丈夫的iPad置於小秋房間充電時，通訊軟體LINE中小蘋傳送訊息表示「為什麼沒有跟我說晚安」、「我要聽到那三個字」等語，丈夫隨即向小秋詢問，阿雄聞言即持手機衝入廁所將門反鎖，並以通訊軟體LINE要求小蘋刪除雙方合照及拍攝的性愛影片。

阿雄自知紙終究包不住火，在多數性愛影片已遭刪除後，僅坦承認小蘋，否認有何不當行為。翌日，小秋要求阿雄同找該名女子，他支吾其詞，便坦承與小蘋有性交行為，雙方因而發生激烈爭吵，同月3 日他離家出走，後返家坦認與小蘋有數百次性交行為。經小秋請求損害賠償。

小蘋辯稱「小秋所述皆非事實，恐係阿雄委託我購買產品以及裝潢工程款等金錢糾紛，導致小秋不滿，兩造因而衍生刑事妨礙名譽、誣告等訴訟，進而提起本件訴訟」。

法官以小蘋與阿雄LINE所載，阿雄稱「吃喝玩樂、性藥每次都要用」，小蘋回稱「你不是說為了老婆吃的？」、阿雄「跟妳時就在用了，你以為我多厲害」，小蘋「那是你在隱瞞，我不知道你已經不行喔 。」內容顯示小蘋明知阿雄為有婦之夫，仍發展出超越友誼關係，且兩人交往時即有發生婚外性行為。

阿雄與小蘋發生多少次性行為？法官認應以記工簿記載為準，依記工簿記載有性行為時間、地點，應僅止於13次。法官審酌2人已逾越異性間發乎情止乎禮之分際，侵害小大秋的配偶權，侵害情節重大，判決小蘋賠償小秋新台幣50萬元。

阿雄學跳舞認識小蘋（化名），發生婚外情，經妻子小秋（化名）發現，以小三與夫先後發生237次性關係，請求損害賠償，法官僅認定2人嘿咻13次，判小蘋賠償小秋新台幣50萬元。圖／本報資料照
阿雄學跳舞認識小蘋（化名），發生婚外情，經妻子小秋（化名）發現，以小三與夫先後發生237次性關係，請求損害賠償，法官僅認定2人嘿咻13次，判小蘋賠償小秋新台幣50萬元。圖／本報資料照

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