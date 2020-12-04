超越憲法給的權限！ 監院人權會釋憲聲請權有違憲疑慮

監察院函請立法院審議「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，立院司法及法制委員會上月16日排審，但草案中卻有「如發現有重大侵害人民權利事項，且相關法律或命令有牴觸憲法者，得經監察院會議決議後，向司法院聲請釋憲」條文，引發人權會擴權爭議，朝野反對。司法院也表示，條文不僅有違憲疑義，憲法政策也不宜。

目前監察院若想聲請釋憲，符合大法官審理案件法的條文為第5條第1款，也就是「中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者。」；2022年1月4日將上路的憲法訴訟法，同樣規定監察院必須因「行使職權」、「適用憲法、法律或命令發生有牴觸憲法之疑義」 ，才能聲請釋憲或憲法法庭裁判。

人權法草案要求人權會「如發現有重大侵害人民權利事項，且相關法律或命令有牴觸憲法者，得經監察院會議決議後，向司法院聲請釋憲。」，等於是創設監察院人權委員會特殊的釋憲聲請權。

制憲史上，「五五憲草」原有法律違憲聲請權專屬監察院的規定，但制憲時被特意刪除，司法院認為若再重行賦予監察院人權會特殊的釋憲聲請權，不符制憲規範，也超越憲法列舉的監察院職權。司法院指出，寬泛地允許開啟抽象法規審查的大門，大法官將過早介入政治過程、矮化其他憲法機關，從憲法政策上長遠來看，未必有利人權保障。

此外，人權法草案還賦予監察院要求各機關來報告，「各機關」一詞將司法機關、立法院也包含進來，等於是監察院可不限於侵犯人權的實際案例，要求相關機關就人權政策或措施提出說明，再由人權委員會判斷「有無」侵害人權，司法院也認為違反權力分立。