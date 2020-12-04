18歲男子討10萬元債務殺人 裁定羈押禁見

「十五份」幫成員18歲男子潘緯翔疑與鄭姓男子有10萬元債務糾紛，趁鄭到租處談判時，夥眾以T字拐、老虎鉗凌虐鄭致死，檢方聲押潘等4嫌；台北地院審理，今天裁定潘羈押禁見，3名共犯以1萬元到3萬元不等交保。

裁定書指出，潘涉犯殺人、傷害致死罪犯罪嫌疑重大，相關罪名最輕本刑為5年以上，潘嫌對事前如何與人謀議、分工、策劃犯罪，以及犯案動機等供述，都避重就輕。

法官認為，命案尚有諸多疑點有待檢察官釐清，考量潘嫌若遭判刑將面臨重刑，有逃亡之虞，加上有潘嫌另有湮滅證據、勾串之虞，因此裁定羈押禁見。