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18歲男子討10萬元債務殺人 裁定羈押禁見

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

「十五份」幫成員18歲男子潘緯翔疑與鄭姓男子有10萬元債務糾紛，趁鄭到租處談判時，夥眾以T字拐、老虎鉗凌虐鄭致死，檢方聲押潘等4嫌；台北地院審理，今天裁定潘羈押禁見，3名共犯以1萬元到3萬元不等交保。

裁定書指出，潘涉犯殺人、傷害致死罪犯罪嫌疑重大，相關罪名最輕本刑為5年以上，潘嫌對事前如何與人謀議、分工、策劃犯罪，以及犯案動機等供述，都避重就輕。

法官認為，命案尚有諸多疑點有待檢察官釐清，考量潘嫌若遭判刑將面臨重刑，有逃亡之虞，加上有潘嫌另有湮滅證據、勾串之虞，因此裁定羈押禁見。

劉、趙、顏等共犯部分法官則認為，他們參與犯行並不明確，只要遵循法院要求不得與相關人等有任何接觸或聯繫，即可確保本案偵查，裁定分別以1萬元至3萬元交保。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

命案 殺人

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