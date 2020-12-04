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李恆隆曝怕立委才給錢 陳超明嗆：你以為民代都要錢？

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

立委陳超明被控收受太流公司前董事長李恆隆100萬元，依貪汙罪羈押禁見超過100天，台北地院裁定陳超明以500萬元交保。陳今天下午在羈押庭與李同庭，獲法官准許說明交保意見時，對著李恆隆嗆「你以為民代都要錢嗎？」

陳超明今天在羈押訊問庭中，面對同案「被告兼汙點證人」李恆隆時，心中有怨；陳超明說，蹲監牢時看案卷與筆錄，才發現李恆隆曾說過不敢得罪立委、很怕立委才給錢，他自認和譪可親，看見李恆隆向檢調這樣說，很不舒服，還嗆李恆隆「你以為民代都要錢嗎？」

陳超明說，他不認識李恆隆，與擔任「白手套」的郭克銘也只見過2次面，不過，檢調是依據李恆隆與「白手套」郭克銘、翁華利3人的監聽譯文，據以認為他犯罪嫌疑重大，將他聲押禁見，他後來仔細看了譯文，終於了解自己為何被羈押。

陳超明對著李恆隆說，他單純接受政治獻金，卻因李恆隆、郭克銘、翁華利的談話而被押，「我怎麼知道你們3個人在談什麼？」，陳說「所有的事都是筆錄把我『套』上去的」。

陳超明說，他有機會閱卷才發現郭克銘、余學洋（蘇震清的助理）、丁復華（廖國棟的助理）是SOGO案的「三腳督」，丁復華為了抓住李恆隆，瞭解許多事情，希望法官審案要明鏡高懸。

陳超明還說，他聽說前立委徐永明決定辦公司法的公聽會「很高興啊」，公聽會對李恆隆來說是大事，但他那時期在選舉、跑行程，根本覺得是小事，打電話到經濟部就是順水人情。

SOGO案羈押立委第一人陳超明今（4日）晚500萬交保，步出法院時強調自身的清白，表示疑似貪污的一百萬元是政治獻金。記者林俊良／攝影
SOGO案羈押立委第一人陳超明今（4日）晚500萬交保，步出法院時強調自身的清白，表示疑似貪污的一百萬元是政治獻金。記者林俊良／攝影

李恆隆 陳超明 郭克銘

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