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質疑檢方用中國軟體涉國安 蘇震清辦公室籲詳查

中央社 / 台北4日電

民主進步黨籍立法委員蘇震清涉嫌收賄遭北檢起訴。蘇震清辦公室質疑檢方偵查錄音使用中國軟體加密涉及國安，呼籲法務部詳查。法務部今天對此不回應。

台北地檢署則指出，本案蒞庭檢察官已在法庭內針對此事回應，不再多做說明。

前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過是知顧問公司總經理郭克銘等人，行賄立委蘇震清等人，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地檢署9月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴。

台北地方法院昨天開庭時，蘇震清律師團質疑檢方的偵查錄音使用中國的海康威視軟體進行加密，北檢蒞庭檢察官表示，偵訊光碟使用的加密軟體，並非來自中國，而是2010年向國內大廠宏碁購買的產品。

蘇震清辦公室今天發布新聞稿指出，相關加密影音檔案是採用HIK264編碼格式，是中國海康威視獨有編碼，鐵證都在法院，不容狡辯。如果都是國產設備，理應不該出現海康編碼。

蘇震清辦公室表示，海康威視產品因有回傳疑慮，早已遭多國禁用，如若北檢偵辦攸關國安的軍情洩密問題，豈不細節完全被掌握，呼籲法務部及相關監察單位，務必即刻詳查此事件，更必須向社會有明確交代。

蘇震清 法務部 國安

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