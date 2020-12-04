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受刑人銅雕作品義賣 首現購物台

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部為協助更生人復歸社會，今天與更生保護會台北分會、東森社會福利慈善基金會首度進行台北監獄銅雕班銅雕作品公益勸募義賣錄影，義賣所得將專款專用，幫助戒毒者安置使用以及用於犯罪被害人、弱勢團體。

義賣活動由更生保護會董事長台灣高檢署檢察長邢泰釗、台北分會榮譽主委台北地檢署檢察長周章欽，以及東森慈善基金會董事長王令麟、台灣國寶級銅製藝術家吳宗霖等人，共同在攝影棚推廣收容人銅雕創作，讓傳統文化得以傳承，並肯定收容人創作才能，鼓舞更生人回饋服務社會，用愛重生。

更保台北分會說，更生人就如同銅鑼藝術品，在經歷人生起伏波折後，憑藉努力與毅力，也能活出璀璨光彩的生命；更生人在走出監獄後，須面對家人的不諒解、社會的排斥，如果社會大眾能對更生人肯定與接納，將能使更生人順利的復歸社會、展現自我價值。

台北分會說，相關公益行銷所得除了回歸「銅雕藝術班」以支持傳統技藝的傳承延續外，更會回饋捐贈弱勢群體與犯罪被害人。

東森慈善基金會董事長王令麟（左）與更生保護會董事長邢泰釗。記者王聖藜／攝影
東森慈善基金會董事長王令麟（左）與更生保護會董事長邢泰釗。記者王聖藜／攝影

更生人 義賣 監獄

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