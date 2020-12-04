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台南維冠大樓倒塌案首件國賠敗訴 法官判決理由曝光

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡，劉姓夫妻因長子及孫子3人傷重不治，劉姓夫妻認台南市府工務局在使用執照審查程序等怠於職務，提出國家賠償訴訟。台南地院法官認就建築物結構事項，因開業建築師也得辦理，並非僅限結構工程技師，且本案使用執照審查並無不法，駁回台南維冠大樓倒塌案首件國賠案。

台南地院法官認為，維冠大樓建造當時建造執照的核發，僅須為一般行政事項的審查即可，建築技術係由建築師簽證負責，被吿機關所屬建管人員就維冠大樓建造執照的核發，依法審核建商所提出的相關建築設計圖說，難說有怠於執行職務。

法官認為，工務局於維冠大樓興建施工過程中雖未曾派員至現場進行勘驗，但當時建築法第56條已修正改採事前申報的備查制，並授權建築主管機關所屬人員得隨時勘驗，工務局未負有必須到場勘驗的義務。

同時，就建築物結構事項，因開業建築師也得辦理，並非僅限結構工程技師，且本案使用執照審查並無不法，原告主張工務局就使用執照的審查有怠於執行職務疏失等語，並無依據。因此，原告請求被吿給付喪葬費、扶養費、慰撫金等損害賠償費用共557萬及利息，並無理由，應予駁回。

台南地院法官認就建築物結構事項，因開業建築師也得辦理，並非僅限結構工程技師，且本案使用執照審查並無不法，駁回台南維冠大樓倒塌案首件國賠案。圖／本報資料照
台南地院法官認就建築物結構事項，因開業建築師也得辦理，並非僅限結構工程技師，且本案使用執照審查並無不法，駁回台南維冠大樓倒塌案首件國賠案。圖／本報資料照

建築 維冠 夫妻 國賠

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