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控夫擁抱得心臟病、往嘴吐口水慢性謀殺 提離婚法官駁

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

一名婦人指控丈夫22年前外遇通姦，與其他女性有「不正常關係」，東窗事發後，丈夫刻意在家抽菸害她咳嗽、趁熟睡時擁抱，害她得心臟病，意圖慢性謀殺，提離婚訴訟，但桃園地院駁回。婦人上訴，高等法院認為婦人無法提出丈夫通姦證據，且「慢性謀殺」的證據也不足，兩人非形同陌路，仍不准離婚。

這對夫妻在1984年2月29日結婚，婦人聲稱自從發現丈夫外遇後，已分房22年，沒有在講話，就算有對話，也是惡言相向。婦人說，1998年間她發現丈夫出軌，丈夫卻展開「慢性謀殺」計畫，像是趁她熟睡時抱她，讓她出現心臟病現象，或是故意在室內抽菸來誘發她氣喘、讓她罹患慢性阻塞性肺病。

婦人指控丈夫「慢性謀殺」的行徑還包括在她嘴裡吐口水，或是借酒裝瘋來干擾她睡眠。婦人除提離婚外，還要求丈夫按月給她3萬元贍養費、130萬元的精神慰撫金與財產。

丈夫則說，妻子1996年間罹患憂鬱症，還找來徵信社業者調查他通姦，但沒有找到證據，因自己已六十多歲，妻子也半百，為避免干擾睡眠才分房。

丈夫還指出妻子2017年領了189萬元的勞保退休金，但卻被詐騙集團騙光光，她急著用錢，竟以提離婚訴訟的方式要求他給付150萬元，不可思議。

高等法院認為，就算婦人主張丈夫在1998年間與其他女性通姦，但她直到去年2月才提離婚，已逾2年除斥期間，無法依民法「與配偶以外之人合意性交」規定訴請離婚。高院發現，丈夫曾替妻子投保，妻子在2011年領了378萬元的保險金，可見丈夫對她的生活至為照顧，非形同陌路。

高院認為這對夫妻雖為因金錢、管教、生活而偶有爭吵，但不到無法維持婚姻的地步，駁回婦人上訴。

桃園一名婦人指控丈夫刻意在家抽菸害她咳嗽、趁熟睡時擁抱害她心臟病，是「慢性謀殺」；她提離婚訴訟，但一、二審接連遭駁。記者王宏舜／攝影
桃園一名婦人指控丈夫刻意在家抽菸害她咳嗽、趁熟睡時擁抱害她心臟病，是「慢性謀殺」；她提離婚訴訟，但一、二審接連遭駁。記者王宏舜／攝影

離婚 睡眠 抽菸

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