台南維冠大樓倒塌首件國賠 2受災戶求償2716萬遭駁回

台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡，計有3組受災戶各自對台南市政府、工務局、燦坤等對象起訴，分別請求國家賠償，其中，劉、黃姓2名受災戶主張工務局核發建照程序有疏失，求償2716萬多元，台南地院下午5時宣判，駁回2受災戶求償，全案可上訴。

台南市府工務局副局長王建雄表示，針對此一國賠案，該局抱持民胞物與的態度，站在老百姓的立場來看待此案，也能體認會受災戶的心情，訴訟過程則委託律師協助處理。

而劉、黃2受災戶對台南市府工務局請求國家賠償，也是維冠大樓倒塌案由災民向台南市府等政府機關請求國賠審結的第1案。