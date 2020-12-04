花蓮地熱開案發遭居民提告 業者允諾持續溝通

花蓮萬榮鄉紅葉部落居民反對業者進駐開發地熱，主張應行使部落諮商同意權，今天按鈴控告業者將說明會簽到簿當同意書申請過關涉偽造文書；業者否認相關指控，允諾會持續溝通。

瑞典商地熱開發公司倍速羅得計畫在紅葉村內開發地熱發電，以一塊私有地向縣府提出地熱探勘鑿井申請，獲花蓮縣政府核定今年6月10日至2021年6月9日為施工期。施工期間，因鑽探聲音、工程車輛進出等因素，引起居民反彈，已發動多次集結抗議行動。

紅葉村反地熱自救會長陳相彤、總幹事宋虹儀今天上午到花蓮地檢署按鈴控告，指控地熱開發業者拿著7月說明會簽到簿，作為村民同意開發的證明向縣府申請過關，認為這是偽造文書，自救會主張開發前，應依「原住民族基本法」第21條行使諮商同意權。

宋虹儀說，已經和法扶律師接洽，認為鄉公所、縣政府行政疏失、瀆職，在沒有行使諮商權就同意業者開發，是藐視、輕看紅葉部落居民，不排除到總統府前討公道。

對此，廠商業務開發部經理劉秦甫否認自救會指控，他說，申請鑽探過程一切合法，6月開始鑽探工程，不可能拿7月村民簽到簿去申請過關，且當地屬私人土地依法無須行使諮商同意權，13日當地將召開部落會議，公司會再派員前往與居民溝通。

劉秦甫說，公司計畫在當地鑽探1200公尺，現已鑽至600公尺深，施工過程照計畫進行，經村民反映噪音疑慮，也取消24小時鑽探，環保局等單位不定期現勘，也沒有開過任何一張噪音或污染罰單。