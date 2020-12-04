電台創辦人控屏東警吃案率隊抗議 警：並無不作為

「主人電台」位於屏東泰武山上設置的電纜與天線設備，於今年6、7月兩度遭破壞，損失達上百萬元，「主人電台」創辦人楊文禮發現後報警，警方也在7月、8月陸續移送當事人，目前已交由屏東地檢署偵辦。對此，楊文禮認為警方「吃案」，且並未針對該區加強巡邏，於是在今天上午率隊前往屏東縣政府警察局前抗議。

主人廣播電台經理楊孟青指出，主人電台位在泰武山上的發射站，電纜於6月15日遭破壞，導致電台無法播音而停播，事後搶修3天才恢復，7月3日凌晨又傳出天線設備遭破壞。

楊孟青表示，天線設設備高達近3層樓高，一般人根本無法爬到，而且事發當時是深夜又位在深山，因此，懷疑是有經驗的同業所為。楊還說，播音設備皆需從國外進口，兩次遭毀損的損失累計高達近百萬。

事後，主人廣播電台針對此事，向毀損電線當事人提告，警方也在7月、8月陸續通報當事人到案，並函送屏東地檢署偵辦。但楊文禮仍不滿，歷時3個多月仍未偵結，且未收到任何傳喚或開庭，因此，楊文禮今天率女兒楊孟青、員工到屏東縣政府警察局前抗議。

楊文禮指控屏東警方「吃案」，且並未針對泰武山區遭破壞的電台設備的加強巡邏，還高舉「吃案無作為，返還人民安全，返還社會法治」、「刑事審判竊賊，返還人民正義公道」等大字報向警方抗議。

對此，屏東警方回應，針對楊姓家族提出的毀損、妨害自由及竊盜告訴，已在7月27日及8月27日受理，並函送屏東地檢署偵辦。