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先生驟逝清寒陸妻領不到低收 一家陷困境警方助度難關

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陸籍曾姓女子結婚來台2年，陳姓丈夫因慢性病過世，留下讀國中、國小的2名子女，但她因依親尚無中華民國身分，所以無法領低收補助，本身也僅靠美甲工作月入1萬多元，先生驟逝讓一家陷入困境，轄區大園警分局因處理陳男死亡案件得知後，聯絡當地資源致贈奠儀，盼幫她度過難關。

大園分局指出，新坡派出所警員廖僩文、黃光暐，日前處理陳男因病死亡案件，發覺陳家境貧寒，留下遺孀曾女及唸國中、國小的2名小孩，也沒有親戚可以協助後事，一家之主因2年來因心臟病、洗腎無法工作，日前突然過世，妻子悲傷欲絕，一家都陷入困境不知該如何是好。

曾女向警方說，先生10多年前到大陸開小吃店，2人因此認識結婚，後來先生身體出狀況沒辦法工作，2年前才跟著他一起回台定居，每個月靠低收補助8000元，曾則在美甲業當學徒，月收也僅僅1萬多元，一家四口免強過日。

不過因先生過世，曾女是依親來台，目前還無法取得中華民國身分，無法再繼續領低收補助，就連先生後事、往後的日子該怎麼過都不知。

警方得知後相當難過，並主動詢問附近鄰、里長，透過他們尋求其他社會補助，警方昨晚也到曾女家探望，並致贈奠儀以表心意，也告知他們若遇到困難可到派出所求助，讓曾女和小孩都很感動。

警方因處理陳男死亡案件，得知遺孀曾女（左）一家清寒，且因無中華民國身分無法繼續領低收補助，主動致贈奠儀盼助度過難關。圖／警方提供
警方因處理陳男死亡案件，得知遺孀曾女（左）一家清寒，且因無中華民國身分無法繼續領低收補助，主動致贈奠儀盼助度過難關。圖／警方提供

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