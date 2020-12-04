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無照撞飛騎士害滾進草叢慘死 惡男肇逃被判賠遺孀419萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園鍾姓男子無照開車撞飛黃姓騎士害他摔進草叢，鍾不但沒協助報案還逃逸，事隔1個多小時警方到場才發現黃，但早已失去呼吸心跳送醫不治，鍾刑事被依過失致死、肇逃判刑2年4月，黃的妻子並提附帶損害賠償，法院審酌，黃妻是菲律賓籍靠打零工維生，判鍾應賠她419萬元，可上訴。

檢警調查，鍾男2017年9月11日晚上6點多，開1輛贓車行經楊梅區梅高路2段，因車速過快沒注意追撞前方黃的機車，害他整個人重摔還掉進路旁草叢，肇事後擔心被抓還逃逸，時隔1個多小時後路人行經見撞擊後的保險桿留在場報案，警方到場搜尋才在草叢中發現黃，但送醫仍不治。

刑事部分，鍾被依無照駕車過失致死罪、肇事致人於死逃逸罪，共判處2年4月；黃的妻子提附帶民事損害賠償，主張扶養費、精神撫慰金等，向鍾求償一共419萬3595元；對此，鍾沒到庭辯論，也未提出相關書狀聲明或陳述。

法院審酌，黃男和妻子結婚12年，黃突然遭逢車禍死亡，妻子受到喪夫之痛，精神上痛苦甚巨，且她是菲律賓籍，在台灣以打零工為業，名下也無財產，認為她請求精神撫慰金以100萬元為適當，另加上扶養費、扣除保險理賠等，共判處鍾應賠償黃的妻子419萬3595元。

鍾男撞死黃姓騎士還肇逃，法院判他應賠黃的妻子419萬多元。記者曾健祐／攝影
鍾男撞死黃姓騎士還肇逃，法院判他應賠黃的妻子419萬多元。記者曾健祐／攝影

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