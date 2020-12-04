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選市議員買票一審判3年多 上訴改判4年6月今發監執行

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市議員落選人藍力凱107年10月縣市議員選舉期間，交賄款給樁腳買票，經檢警搜索偵辦，依違反選罷法起訴，藍1審被依違反選罷法交付賄賂罪，判刑3年6月，上訴高院改判4年6月，褫奪公權4年，日前上訴最高法院被駁回、判刑確定，藍力凱今天到嘉義地檢署報到、發監執行。

判決書指出，藍於民國107年8月28日登記，參選107年嘉義市第10屆市議員選舉，藍與李姓樁腳為多年好友，透過李又找陳姓樁腳幫忙拉票，藍將裝有20萬元茶葉罐，交付李轉交給陳等人，以每票1000元向多人行賄買票，被警方循線查獲。

法院審理期間，藍否認有何交付賄賂犯行，辯稱只是請李、陳幫忙拉票；辯護人主張，檢警詢問筆錄以不正當方式取得不利藍的供詞，主張均無證據能力；但法官認定，李姓樁腳於羈押期間已先行提出自白狀稱「我承認藍給我20萬要我幫他買票…，我願意認罪講出事實」。

法官認定，李姓樁腳檢警訊問時，坦承曾與藍商議，且多名樁腳指證歷歷，李的證述前後雖有些許不一致，且與陳證述有部分出入，但不得以此稍許瑕疵推翻全部證述，且本案並非僅以李的證述，作為認定被告有罪唯一證據，認為藍所辯屬犯後卸責之詞，均不可採。

高院判決書指出，藍犯後一再否認犯行，將責任推由李姓樁腳承擔，犯後態度不佳，難認具有悔意，嘉義地檢署檢察官也認為，一審僅判3年6月並不符合罪刑相當原則、提起上訴，因此將原判決此部分撤銷改判。

藍力凱因賄選被判刑，日前上訴最高法院被駁回、判刑確定，今天到嘉義地檢署報到發監執行。記者卜敏正／攝影
藍力凱因賄選被判刑，日前上訴最高法院被駁回、判刑確定，今天到嘉義地檢署報到發監執行。記者卜敏正／攝影

樁腳 嘉義 賄選

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