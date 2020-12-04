「汙點證詞」轉趨模糊？李恆隆：給立委200萬是台灣國恥

太流公司前負責人李恆隆（中）。圖／聯合報系資料照片 立委集體貪瀆案「汙點證人」太流公司前董事長李恆隆今天被法官傳喚出庭，為立委陳超明、陳的國會辦公室主任梁文一涉賄作證，李恆隆對檢方詰問提及「行賄」2字很敏感，說「不要一直用對我不利的形容詞」，甚至要求檢察官「不要相害」。

事實上，台北地院連續審理立委案，昨天提解在押的蘇震清、蘇的助理余學洋、廖國棟調查是否延押程序時，公訴檢察官即明指李恆隆的認罪證詞「轉趨模糊」，因此，今天檢方要求李作證前先禮後兵，對李說「你受證人保護法量刑保護」，盼不要作偽證。

李恆隆今年8月4日偵查中羈押禁見，同月轉「汙點證人」認罪，檢調借提、提訊他19次，由4名偵查檢察官對他製作自白筆錄，李於案件起訴前具保停押；李恆隆證詞的穩定性，攸關涉案立委是否定罪，如今他供詞飄忽，台北地檢署對此已備腹案因應。

李恆隆證稱，他的太流公司股權已捐給消基會前董事長李伸一，當年藍、綠鬥爭，遠東集團徐旭東被前總統陳水扁、吳淑珍夫婦「半強迫」拉進來的，他所以還與SOGO有關，是因矢志要把太流登記回來、要洗刷清白；李說，他花二、三百億拿到SOGO，「就是不要給壞人得到」。

李恆隆說，是知公司的郭克銘在立法院鑽進鑽出，於是介紹給新加坡商天義集團董事長郭明忠當顧問規畫SOGO案；李說，在台灣能與經濟部接觸的只有立委，他小有聲望，如果和立委低頭「做不下去」，才請郭幫忙，立委他只認識蘇震清、陳唐山。

李恆隆說，他在美國大公司上過班，對於「賄賂」一詞非常忌諱，就他認知，給立委錢的付費行為是遊說，即在適當時間付適當費用，開支票給郭克銘是為留下證據，請郭去聰明付費，他給立委的錢是勞力報酬、心意報酬，因不想違法所以留下金流，「如果司法認為是賄賂，我就認」。

李說，他原本希望辦個有辯論的公聽會，屬意蘇震清處理，郭克銘後來找上陳超明，他認為陳很豪爽，也願和陳交朋友、給獻金，但陳拒絕幫忙辦「委員會舉辦的公聽會」；李說，有關SOGO案的公司法公聽會，如果場地在立法院、有立委、有官員，就是心目中的「夢幻組合」。

李恆隆證稱，去年12月18日在東吳大學法學院辦的鑑定公聽會，他的預算是1000萬元，郭克銘帶媒體去新加坡考察也花好幾百萬，當郭克銘轉述立委出席公聽會一人要200萬元時，他認為已超過他的負擔上限，但沒有明確表達不行，有一度囑咐郭克銘「這種事講出去是台灣的國恥」，要郭不要跟新加坡的人說。

李恆隆還說，廖國棟的助理丁復華跟他說找陳超明幫忙的話「很貴」，但他聽了沒很在意，只當成一件八卦消息而已。