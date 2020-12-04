八仙事件／八仙樂園首度被判須連帶賠償 1女獲賠602萬

八仙事件造成15死484傷，傷者之一黃映心臉部及四肢受有第二到三度燒傷，占體表面積43%、肥厚性疤痕傷害。士林地院今天宣判，黃女可獲賠602萬餘元，包括512萬餘元醫藥費、勞動損失及90萬懲罰性賠償金。不過，這是法院第一次判決八仙樂園必須負連帶賠償責任。

2015年6月27日晚上，新北市八仙樂園發生粉塵燃燒引發的火災意外，死者家屬與傷者超過400人。民事部分，消基會協助受害者和家屬二次提起團體訴訟，共有435人請求八仙樂園、董事長陳柏廷、總經理陳慧穎及舉辦派對的玩色創意公司、瑞博公司、負責人呂忠吉等人賠償99億餘元，全案尚未審結。

呂忠吉（已入監服刑）租用八仙樂園場地舉辦彩色派對，輕忽色粉引發燃燒的危險性，當晚8點多活動尾聲，舞台前方發生粉塵燃燒意外，底下一片火海。檢方確認是電腦燈吸入色粉，燈泡高溫表面引燃釀災，依業務過失致死罪嫌起訴呂忠吉，法院認為，呂犯後態度尚可，但未探視被害人，判刑5年定讞。

判決指出，呂宗吉未在派對周邊規畫緊急逃生路線，僅留有舞池後方斜坡出入口供消費者進出，消防車無法到場，救護車進出也困難；當時派對場地「快樂大堡礁」人數超過6000人，遠超過原本游泳及戲水可容納人數。

法官認為，八仙公司有維護樂園內的民眾安全義務，不過八仙未建立緊急救難及醫療急救系統，未規畫安全管理、維護措施、未設置合格救生人員、救生器材、未經觀光局允許擅自將派對舉辦場地「快樂大堡礁」在乾燥狀態下出租給瑞博公司，容任其搭設舞台，改變原有目的及性質，因此不能免除責任。