影／鉛中毒案涉案名醫交保後能復業？年底前醫懲會審議

台中市前議長張宏年一家4口向盛堂中醫診所負責人呂世明求診，在今年7月底爆發鉛中毒案，統計鉛中毒案受害者高達38人，檢方依藥事法起訴呂世明、九福中醫醫師洪彰宏、欣隆藥業負責人歐國樑等三人，3人坦承犯案，並有悔意，法官裁定各20萬元交保。

台中市衛生局今天說，涉案二名中醫師呂世明、洪彰宏在交保後，是否能復業？二人的中醫診所自行停業至明年1月5日，衛生局預計今年12月底前召開醫師懲戒委員會，由懲戒委員合議做出決定，兩人最重面臨「廢止醫師證書｣處分。後續診所若申請復業，市府將秉持民眾健康安全第一的原則嚴加審查 。

台中市衛生局說，台中盛唐中醫、九褔中醫等2家中醫診所在鉛中毒案後，至今停業。鉛中毒受害者38人，其中盛唐中醫診所26人，九褔中醫診所12人。

受害者最嚴重是張宏年，當時測出鉛中毒指數高達364.84ug/dL，腦部受損超過40％，至今仍臥床，無法言語。揭發鉛中毒案的張宏年之子，現任台中市議員張彥彤現在還在接受解毒療程。醫師表示，鉛中毒是全身器官傷害，而且會累積在骨頭內，並不會完全解毒。

衛生局表示，呂世明、洪彰宏依違反醫師法第25條移付醫師懲戒委員會，依據第25-1條規定處分內容包括警告、繼續教育、停業一年、廢止執業執照、最重可廢止醫師證書，預計12月底前召開醫師懲戒委員會，由懲戒委員合議做出決定。

此外，市府除出具保證書，協助受害消費者向台中地方法院執行處請准假扣押呂世明、洪彰宏，以及歐國樑名下不動產，法制局將受理的29被害人資料移由消基會進行團體訴訟，待消基會資料整理齊全後，向法院提起團體訴訟。