快訊

棒球／強調跟倪福德沒心結 郭泓志：其實我們很好啦

西螺分局員警凌晨值班昏倒在中庭 送醫不治死因待查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女童從飯店頂樓跌落23公尺下溪床 業者賠償獲緩起訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

謝姓女子今年農曆春節期間，前往台中市谷關風景區旅遊，投宿明治大飯店，該旅社頂樓6樓設停車場，面對大甲溪，謝女的1歲4個月女兒，不慎從欄杆間隙掉落至深度23.89公尺下溪床死亡。圖／台中地檢署提供
謝姓女子今年農曆春節期間，前往台中市谷關風景區旅遊，投宿明治大飯店，該旅社頂樓6樓設停車場，面對大甲溪，謝女的1歲4個月女兒，不慎從欄杆間隙掉落至深度23.89公尺下溪床死亡。圖／台中地檢署提供
彰化縣民謝姓女子今年農曆春節期間，前往台中市谷關風景區旅遊，投宿明治大飯店，該旅社頂樓6樓設停車場，面對大甲溪，謝女的1歲4個月女兒，不慎從欄杆間隙掉落至深度23.89公尺下的溪床，業者涉嫌過失致死，事後業者賠償被害人家屬新台幣200萬元，雙方達成和解，台中地檢署今天將該飯店林姓老闆、鄭姓經理，予以緩起訴處分。

起訴書指出，林男（63歲）是明治大飯店的實際負責人，鄭男（76歲）擔任經理，為現場負責人。案發後檢察官到場勘驗，發現業者涉嫌竊佔國有土地，查出業者於2012年間，在台中市和平區谷關段，未登記的國有土地興建飯店的道路、茶坊、建物、溫泉區、車道，竊佔國有土地490平方公尺，這一部分另案起訴。

業者於建物6樓露台四周架設高約108公分、外緣寬度19公分、內緣寬度為16公分，底部設有水平橫條，距離地面17公分的欄杆，露台內部有停車場、涼亭並連接溫泉區。

林、鄭明知該處供住宿旅客停車及使用渟亭，且停車格後方緊鄰欄杆，而前來住宿民眾有嬰幼兒，欄杆內緣寬度16公分，疏未注意僅設「禁止攀爬」警告標示，未於欄杆外加設防護網。

1歲4個月大的謝姓女童，於去年2月8日下午，由媽媽帶往6樓溫泉區，由其表哥、表姐帶至停車場欄杆看風景，謝姓女童嘗試坐在欄杆下方水平橫條的杆時，不慎自欄杆間隙掉落至深度23.89公尺下的溪床，頭部等多處受重創，經送醫急救不治。

謝姓女子今年農曆春節期間，前往台中市谷關風景區旅遊，投宿明治大飯店，該旅社頂樓6樓設停車場，面對大甲溪，謝女的1歲4個月女兒，不慎從欄杆間隙掉落至深度23.89公尺下溪床死亡。圖／台中地檢署提供
謝姓女子今年農曆春節期間，前往台中市谷關風景區旅遊，投宿明治大飯店，該旅社頂樓6樓設停車場，面對大甲溪，謝女的1歲4個月女兒，不慎從欄杆間隙掉落至深度23.89公尺下溪床死亡。圖／台中地檢署提供
謝姓女子今年農曆春節期間，前往台中市谷關風景區旅遊，投宿明治大飯店，該旅社頂樓6樓設停車場，面對大甲溪，謝女的1歲4個月女兒，不慎從欄杆間隙掉落至深度23.89公尺下溪床死亡。圖／台中地檢署提供
謝姓女子今年農曆春節期間，前往台中市谷關風景區旅遊，投宿明治大飯店，該旅社頂樓6樓設停車場，面對大甲溪，謝女的1歲4個月女兒，不慎從欄杆間隙掉落至深度23.89公尺下溪床死亡。圖／台中地檢署提供

溫泉

延伸閱讀

台中黃金路段斑馬線末端「架滿欄杆」網笑：跨欄競技？

箱型車深夜停溪床三星警嗅到不對勁 盤查逮3隻山老鼠

「我的婆婆」拍攝地公園變景點 遊客見欄杆卻是壞的

百帳擠爆合歡山 山林亂象…高山變夜市 溪床變營地

相關新聞

逃死！他殺妻分屍、女兒「提母頭」報警 法院判無期定讞

男子陳登科不滿財產分配殺死結婚30年的妻子後分屍，女兒驚見屍塊報警，一審依殺人、損壞屍體罪判死刑，二審認為陳年近70歲，...

影／鉛中毒案涉案名醫交保後能復業？年底前醫懲會審議

台中市前議長張宏年一家4口向盛堂中醫診所負責人呂世明求診，在今年7月底爆發鉛中毒案，統計鉛中毒案受害者高達38人，檢方依...

女童從飯店頂樓跌落23公尺下溪床 業者賠償獲緩起訴

彰化縣民謝姓女子今年農曆春節期間，前往台中市谷關風景區旅遊，投宿明治大飯店，該旅社頂樓6樓設停車場，面對大甲溪，謝女的1...

女騎士摔撞分隔島對向貨車閃避不及輾斃 司機獲不起訴

北市一名頂好廖姓大貨車司機，今年10月間不慎輾斃一名自摔的共享機車女騎士，遭大安分局依過失致死罪嫌移送法辦。台北地檢署勘...

上班替傅家買賣地 顏新章被彈劾

監察院昨表示，花蓮縣副縣長顏新章任職該縣消防局長、縣府秘書長期間，多次利用上班時間，在辦公處所替前縣長傅崐萁家族從事仲介...

調查官以狗制狗 破詐團

以陳姓男子為首的詐團承租桃園龍潭豪華農舍當機房，利用民眾個人資料被冒用、涉犯洗錢等傳統話術，專詐騙大陸民眾，調查局監控數...

警透露…林金貴當年測謊結果是「誠實」

林金貴槍殺計程車司機命案，昨天被高雄高分院改判有罪，當年對林測謊的警官羅時強，說出林測謊結果是「誠實」，但可惜未被法院當...

13年前槍殺司機案 林金貴再審無罪變無期

十三年前被控槍殺計程車司機、判處無期徒刑定讞的林金貴，憑著一張短髮大頭照開啟再審大門，高雄高分院前年以「短髮」大頭照與長...

揭發鉛中毒受害者張彥彤發聲明 至今還有人在用硃砂

台中盛唐、九褔及欣隆藥業有限公司不當醫療致患者鉛中毒，截至目前，血中鉛含量超標人數計38人，其中盛唐中醫診所26人，九褔...

遭監委全票通過彈劾 花蓮副縣長：之前兩度不起訴

監察院今天以花蓮副縣長顏新章在任職花縣消防局長、縣府秘書長期間，多次利用上班時間，於辦公處所替前縣長傅崐萁家族從事仲介土...

沃客商旅涉詐領秋冬旅遊補助 新北檢警搜索偵詢中

新北地檢署重大刑案專組檢察官林亭妤今天指揮新北市刑大隊偵辦沃客商旅涉嫌詐領秋冬旅遊補助款158萬多元，警方今搜索沃客商旅...

鉛丹中毒案移審 法官裁定盛呂世明等3人各20萬交保

台中地檢署偵辦「硃砂」、「鉛丹」中毒案，依違反藥事法、過失傷害等罪，起訴盛唐中醫診所負責人呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏...

熱門新聞

女老師PO度假村鬧鬼經歷文 屏東小墾丁怒告造謠誹謗

硃砂、鉛丹難分辨？ 執業38年被告老中醫師自己也鉛中毒

高屏溪畔1家4口輕生 2名孩子疑有健康問題

蘇震清拚交保稱「健康惡化」 審判長：那你不要絕食

人倫悲劇！高雄大樹夫妻帶二子女轎車上尋短 一家四口不治

影／女駕駛左切不打方向燈 後車叭一聲嚇到釀車禍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。