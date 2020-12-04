女童從飯店頂樓跌落23公尺下溪床 業者賠償獲緩起訴

謝姓女子今年農曆春節期間，前往台中市谷關風景區旅遊，投宿明治大飯店，該旅社頂樓6樓設停車場，面對大甲溪，謝女的1歲4個月女兒，不慎從欄杆間隙掉落至深度23.89公尺下溪床死亡。圖／台中地檢署提供 彰化縣民謝姓女子今年農曆春節期間，前往台中市谷關風景區旅遊，投宿明治大飯店，該旅社頂樓6樓設停車場，面對大甲溪，謝女的1歲4個月女兒，不慎從欄杆間隙掉落至深度23.89公尺下的溪床，業者涉嫌過失致死，事後業者賠償被害人家屬新台幣200萬元，雙方達成和解，台中地檢署今天將該飯店林姓老闆、鄭姓經理，予以緩起訴處分。

起訴書指出，林男（63歲）是明治大飯店的實際負責人，鄭男（76歲）擔任經理，為現場負責人。案發後檢察官到場勘驗，發現業者涉嫌竊佔國有土地，查出業者於2012年間，在台中市和平區谷關段，未登記的國有土地興建飯店的道路、茶坊、建物、溫泉區、車道，竊佔國有土地490平方公尺，這一部分另案起訴。

業者於建物6樓露台四周架設高約108公分、外緣寬度19公分、內緣寬度為16公分，底部設有水平橫條，距離地面17公分的欄杆，露台內部有停車場、涼亭並連接溫泉區。

林、鄭明知該處供住宿旅客停車及使用渟亭，且停車格後方緊鄰欄杆，而前來住宿民眾有嬰幼兒，欄杆內緣寬度16公分，疏未注意僅設「禁止攀爬」警告標示，未於欄杆外加設防護網。