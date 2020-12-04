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女騎士摔撞分隔島對向貨車閃避不及輾斃 司機獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名頂好廖姓大貨車司機，今年10月間不慎輾斃一名自摔的共享機車女騎士，遭大安分局依過失致死罪嫌移送法辦。台北地檢署勘驗監視器畫面後，認定在電光石火之中，廖男反應不及，無從注意，閃避不及之下而肇事，今依罪嫌不足，不起訴處分。

檢警調查，今年10月21日清晨5時許，一名女子（23歲）騎著共享機車（wemo），由東往西經過和平東路、師大路口時，因為不明原因，機車嚴重偏移撞上分隔島，女騎士因此彈飛越過分隔島飛到對向車道。

不料，這時一輛頂好大貨車，輾過倒臥的女騎士，女騎士頭顱破裂，當場身亡。據了解，廖姓大貨車駕駛警詢時供稱，看到女騎士已經來不及。警方調閱監視器後，依過失致死罪嫌將他移送北檢偵辦。

檢方勘驗監視器，畫面顯示女騎士一開始行車路線還算正常，但她經過公車時，先是往右偏移，差點撞上公車，隨後就大幅向左偏移，不久就撞上分隔島。檢方認為，廖男反應不及，無從注意女子飛噴，沒有過失，今依罪嫌不足，今給予不起訴處分。

北市一名頂好廖姓大貨車司機，今年10月間不慎輾斃一名自摔的共享機車女騎士，遭警方依過失致死罪嫌移送法辦。台北地檢署認為廖男反應不及，無從注意，閃避不及之下而肇事，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。本報資料照片
北市一名頂好廖姓大貨車司機，今年10月間不慎輾斃一名自摔的共享機車女騎士，遭警方依過失致死罪嫌移送法辦。台北地檢署認為廖男反應不及，無從注意，閃避不及之下而肇事，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。本報資料照片

車禍 機車騎士

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