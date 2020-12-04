逃死！他殺妻分屍、女兒「提母頭」報警 法院判無期定讞

男子陳登科不滿財產分配殺死結婚30年的妻子後分屍，女兒驚見屍塊報警，一審依殺人、損壞屍體罪判死刑，二審認為陳年近70歲，改判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳登科2016年和妻子離婚，2017年又「破鏡重圓」，因妻子沒履行離婚時所同意的財產移轉約定，時有爭執；2018年4月間，陳妻搬離住處，到女兒家住，隔月25日陳聯絡妻子返家後再因財產起口角，陳拿料理刀殺死妻子，再分屍把內臟藏在冰箱，其餘屍體藏在二樓房間床墊後方、三樓倉庫雜物堆；女兒發覺不對勁，提著一袋塑膠袋報警，沒想到那一袋竟是老媽的「首級」。

法院審理時，他辯稱沒殺人分屍，還說「木頭阿姨」幹的，這件事只有他和妻知道；他兒子則希望媽媽能獲公平審判，讓司法處父親最嚴厲之刑；桃園地院一審判他死刑。

高院二審認為，陳登科在發現律師「格格不入」時，會要求換律師，也知道可以主張調查對自己有利的證據，也知道不在場證明，有就審能力；陳切割屍體分裝藏放，在女兒第一次尋母時，還騙說浴室血跡是他「自殘」所留下，女兒離開後隨即清理血跡，且他先前並無幻聽、幻覺或言語混亂的紀錄，認定他行凶時具完全的刑事責任能力。