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11年前性侵採到DNA 合議庭認指證有瑕疵判無罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿倫（化名）指控11年前遭邱男性侵害，邱於2年前涉他案，警採邱DNA，經比對與性侵阿倫所採檢體DNA相符合，檢方依強制性交罪起訴邱男，一審以阿倫未在開放空間騎樓對外求援，無明顯外傷，無積極證據證明性侵犯行，認指證有瑕疵，判決邱無罪，檢察官不服上訴，台中高分院認一審判決無違誤，駁回檢察官上訴，仍判邱男無罪。

檢方起訴書指出，邱男2009年11月26日凌晨，在中市某會館外面騎樓，遇到酒醉的阿倫（已歿）獨自坐在該處，向阿倫搭訕後，一同步行至對面騎樓時，邱要阿倫在該處休息，2人即在該處聊天，邱趁機性侵被害人得逞。

邱男步行離去後，阿倫隨即穿起衣物後報警處，經警採集阿倫檢體送鑑驗。因邱男於2018年7月間另涉他案，為警採集唾液檢體鑑定DNA型別並建檔，經比對發現與性侵阿倫遺留的DNA相符，檢依強制性交罪起訴邱男。

法官審酌，阿倫於案發後，在警詢證稱「我在會館跟朋友喝酒，然後跟朋友討論工作的事情發生爭吵，爭吵後我就跑出去亞當會館外面的騎樓下，有一位陌生男子跟我搭訕，他問說為何在這裡，我跟他說心情不好跟朋友吵架，我被朋友趕出來沒有地方住」。

阿倫又證稱「他問我是1號還是0號，我回答兩者都可以，走到舊的第一廣場，他說走很久了要不要休息一下，我們就坐在舊的第一廣場前的樓梯聊天時，他就對我上下其手，他就摸我大腿內側，我就跟他說不要這樣子，我跟他說我不是他的菜，但仍遭他性侵害」。

合議庭認阿倫在騎樓，倘不願與邱男發生口交或肛交行為，豈會在開放性空間尚得大聲呼喊向外求援情形下均未對外呼救，並在邱男自行脫去衣褲時，亦未趁隙脫逃或呼喊對外求援？

阿倫既遭強制性交而身心受創，於受創後對於步行離開加害人，豈會未刻意記取加害人相關特徵而對加害人之特徵、衣服全無印象？倘阿倫是遭強制口交或肛交，其於報案時何以僅一再強調受騙遭雞姦，而隻字未提及遭強暴、強姦等情事？

此外，阿倫驗傷結果為「無明顯外傷」，難認阿倫有遭強制性交情形。縱阿倫指證發生性交事縱然為真，但他指證有瑕疵，自不得以他單一且具瑕疵之指證，遽認性交行為係強制加害行為所致。 所以判邱男無罪。

檢察官不服上訴，台中高分院合議庭審結，認檢察官所舉證據，不足以讓法官使獲致阿倫有強制性交或乘機性交等犯行確切心證，復查無其他積極事證足認被告確有檢方所指述犯行，因此將全案駁回。

男子阿倫（化名）指控11年前遭邱男性侵害，經阿倫報警，直至邱於去年另涉他案，警採邱DNA建檔，經比對與性侵阿倫所採檢體DNA相符合，二審認指證有瑕疵，判他無罪。圖／本報資料照
男子阿倫（化名）指控11年前遭邱男性侵害，經阿倫報警，直至邱於去年另涉他案，警採邱DNA建檔，經比對與性侵阿倫所採檢體DNA相符合，二審認指證有瑕疵，判他無罪。圖／本報資料照

性侵 檢察官 DNA

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