利用與女大學生製作畢業報告 坐在她大腿性侵未遂判刑
蕭男前年與女大學生小蘋製作畢業設計報告時，拉下她的衣物，坐在她大腿欲性侵時，經被害人奮力掙脫，小蘋藉詞上課將遲到，不斷懇求，蕭始罷手，經被害人提告，蕭以10萬元與小蘋調解成立，台中地院依強制性交未遂將他判刑1年6月，緩刑4年。
判決書指出，蕭男2019年9月下旬，透由交友軟體與柯女結識，並間接結識柯女的大學同窗好友小蘋（化名），其後蕭不時以LINE通訊軟體與柯女或小蘋聊天對談。
同年10月29日上午，柯女約蕭及小蘋一同在柯台中市區租屋處製作畢業設計報告，同日下午，柯外出打工而將蕭帶離租屋處，留小蘋獨自繼續在其租屋處內製作畢業報告。
未料，蕭見柯離去後，向小蘋捏造理由返回柯租屋處後，趁被害人走向床邊欲拿取手機之際，強制反扣她的雙手，將她強壓於床上，強吻後再拉下她的衣物，舔吻胸部，跨坐在她大腿上欲性侵。
經被害人奮力掙脫，並藉詞上課將遲到，不斷懇求蕭罷手，蕭中止強制性交行為而未遂，她立即離去前往學校，向同學及男友求援，並在男友陪同下報警處理。
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