沃客商旅正義館涉詐領補助 翁姓經理5萬元交保

中央社 / 新北3日電

位於新北市的沃克商旅正義館涉詐領秋冬補助逾158萬元，新北檢3日發動搜索並傳喚80餘人到案說明，檢察官訊後諭令翁姓經理夫妻各5萬元交保、另兩名副理各3萬、5萬元交保。

依據 「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動擴大國旅秋冬遊自由行旅客住宿優惠實施要點」規定，交通部觀光局等會提供國旅秋冬遊補助。

新北市政府觀光旅遊局表示，案件是觀旅局根據民眾電話反映，身分資料疑遭盜用後，檢具相關事證，主動移送檢調偵辦。

檢警調查，沃客商旅正義館涉向無住宿事實民眾蒐集身分證明文件（含健保卡），填載不實住宿紀錄後，將證件拍照上傳至台灣旅宿網秋冬補助活動專區，向交通部觀光局及新北市政府申請專案住宿補助，而提供資料的人頭可得到新台幣200元。

檢警清查後發現，去年9月1日起至今年1月31日間，沃客商旅正義館申請補助達1583筆，金額共計158萬3000元，其中有多筆住客資料均設籍於本地，且有多筆毫無親屬關係的住客於不同日期入住，登記手機號碼都是同一支。

檢警還發現，有多名員工及員工家屬都在住客名單中，顯見有蒐集人頭資料詐領「108年擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」補助款嫌疑。

新北地檢署重大刑案專組檢察官林亭妤3日指揮新北市政府警察局刑事警察大隊，搜索沃客商旅正義館位於新北市三重區的營業場所及犯罪嫌疑人住居所等6處，查扣帳冊、記事本、電磁紀錄及住客登記表等證物。

另傳喚及通知公司負責人、會計、員工、住客等共80餘人到案說明，全案朝偽造私文書、業務登載不實及詐欺取財等罪嫌偵辦。

檢察官訊問後，諭令翁姓經理以新台幣5萬元交保，翁男並繳交犯罪所得30萬元，其配偶王女同樣諭令5萬元交保；2名李姓副理各諭令3萬、5萬元交保。

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