聽新聞
test
0:00 / 0:00

揭發鉛中毒受害者張彥彤發聲明 至今還有人在用硃砂

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

台中盛唐、九褔及欣隆藥業有限公司不當醫療致患者鉛中毒，截至目前，血中鉛含量超標人數計38人，其中盛唐中醫診所26人，九褔中醫診所12人，案經台中地方檢察署偵查終結，依違反藥事法、刑法等案件提起公訴。

最先揭發此事的受害者、台中市議員張彥彤今天晚上發出聲明表示，就他所知，今天為止，還有醫療人員會將禁用已久的珠砂，甚至鉛丹等物用於病患內服藥物之上，他懷疑還有更多受害者，有待於法院及檢警機關持續審理調查。

張彥彤全家都是鉛中毒案受害者，他表示，獲悉盛唐中醫負責人呂院長等人因違反藥事法、偽造文書、及傷害等罪,經檢察官偵查後提起公訴，他代表受害家人對檢警辛勞至上十二萬分謝意，他主動揭發後，才引起檢警及衛生機關之關注，並對醫療及用藥規範有更進一步的了解，也適時防止更多人受害，雖然這是在我們經歷漫長身心痛苦後獲得的結果，但我們還是會勇於承受。

張彥彤的父親、前台中市議長張宏年，腦神經已受損40％。之前張彥彤受訪時說，父親解毒一次住院10天，醫院初估需住院7次，病房、解毒劑一天2萬，每一次療程20萬元，7次初估140萬元醫藥費，不可逆的腦神經受損，要怎麼精神求償？

晚間的聲明他說，因為還没有接到檢察官的相關書類，所以無法就其具體內容提出詳實的說明，因此有部分媒體所報導的內容部分恐與事實不符，這在完整研究檢察官的起訴書後，會與律師研究對外公開說明，但可以確定的，我們全家確實因為醫療人員未遵守相關法規之診療及用藥，而受有嚴重的傷害，此部分我們會共同其他被害人日後在法庭上全力爭取公平審判。

張彥彤強烈呼籲，依自己重金屬中毒以後，身心所受的煎熬絕非外人可以想像，希望政府及衛生主管機關也可藉此次的事件，正視用藥的安全以及稽查，這也是我們要站出來全力揭發的最主要目的。

最先揭發中藥鉛中毒事件的台中市議員張彥彤，今天晚上發出聲明表示，就他所知，今天為止，還有醫療人員會將禁用已久的珠砂，甚至鉛丹等物用於病患內服藥物之上，他懷疑還有更多受害者，有待於法院及檢警機關持續審理調查。圖／張彥彤提供
最先揭發中藥鉛中毒事件的台中市議員張彥彤，今天晚上發出聲明表示，就他所知，今天為止，還有醫療人員會將禁用已久的珠砂，甚至鉛丹等物用於病患內服藥物之上，他懷疑還有更多受害者，有待於法院及檢警機關持續審理調查。圖／張彥彤提供
最先揭發中藥鉛中毒事件的台中市議員張彥彤，今天晚上發出聲明表示，就他所知，今天為止，還有醫療人員會將禁用已久的珠砂，甚至鉛丹等物用於病患內服藥物之上，他懷疑還有更多受害者，有待於法院及檢警機關持續審理調查。圖／取自網路
最先揭發中藥鉛中毒事件的台中市議員張彥彤，今天晚上發出聲明表示，就他所知，今天為止，還有醫療人員會將禁用已久的珠砂，甚至鉛丹等物用於病患內服藥物之上，他懷疑還有更多受害者，有待於法院及檢警機關持續審理調查。圖／取自網路

中毒 中醫 檢察官

延伸閱讀

鉛丹中毒案移審 法官裁定盛呂世明等3人各20萬交保

中醫診所鉛中毒案偵結 統計38人受害已提團體訴訟

藥商及中醫師執業數十年 怎會連硃砂、鉛丹都分不出？

盛唐中醫將含鉛丹的中藥給患者 連中醫師胞姐也鉛中毒

相關新聞

上班替傅崐萁賣地謀上億暴利 花蓮副縣長淪家臣被彈劾

監察院今天表示，花蓮縣副縣長顏新章於任職該縣消防局局長、花蓮縣政府秘書長期間，多次利用上班時間，於辦公處所替前縣長傅崐萁...

藥商及中醫師執業數十年 怎會連硃砂、鉛丹都分不出？

硃砂外觀是深紅色，價錢每台斤新台幣4800元，而鉛丹外觀是橘紅色，每台斤500元，兩者顏色有異，價錢更是懸殊，欣隆藥業有...

不願錯過獨子下月婚禮 立委廖國棟羈押懇求交保

平地原住民立委廖國棟被控向太流公司前董事長李恆隆索賄790萬元、向經濟部施壓關說SOGO經營權案，今年8月4日偵查中收押...

蘇震清拚交保稱「健康惡化」 審判長：那你不要絕食

台北地院審理立委收賄案，今天提解在押的蘇震清開訊問庭，蘇質疑有關太流公司前董事長李恆隆的自白光碟造假，痛批檢方不遵守程序...

揭發鉛中毒受害者張彥彤發聲明 至今還有人在用硃砂

台中盛唐、九褔及欣隆藥業有限公司不當醫療致患者鉛中毒，截至目前，血中鉛含量超標人數計38人，其中盛唐中醫診所26人，九褔...

遭監委全票通過彈劾 花蓮副縣長：之前兩度不起訴

監察院今天以花蓮副縣長顏新章在任職花縣消防局長、縣府秘書長期間，多次利用上班時間，於辦公處所替前縣長傅崐萁家族從事仲介土...

沃客商旅涉詐領秋冬旅遊補助 新北檢警搜索偵詢中

新北地檢署重大刑案專組檢察官林亭妤今天指揮新北市刑大隊偵辦沃客商旅涉嫌詐領秋冬旅遊補助款158萬多元，警方今搜索沃客商旅...

鉛丹中毒案移審 法官裁定盛呂世明等3人各20萬交保

台中地檢署偵辦「硃砂」、「鉛丹」中毒案，依違反藥事法、過失傷害等罪，起訴盛唐中醫診所負責人呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏...

交通新制防酒駕 北市5件未裝酒精鎖遭罰近萬元

今年3月起「酒精鎖、酒駕防制教育與酒癮治療」新制上路，酒駕累犯重考駕照後，須在1年內於汽機車裝設酒精鎖才能上路，拒絕安裝...

蘇震清助理收賄124萬羈押120天想交保：家有妻小

台北地院審理立委集體收賄案，羈押中的立委蘇震清國會辦公室主任余學洋押期將屆，今天被合議庭提解審訊，調查有無再羈押必要。余...

退休書記官法警兄弟檔 假冒法官檢察官當司法黃牛遭訴

曾任法院法警、書記官的李姓兄弟檔，去年在台北市開了一間法律事務所，打著台灣高等法院法官和高檢署檢察官名號對外招搖撞騙，透...

中醫診所鉛中毒案偵結 統計38人受害已提團體訴訟

台中市前議長張宏年一家4口向盛堂中醫診所負責人呂世明求診，在今年7月底爆發鉛中毒案，檢方偵結，依藥事法起訴呂世明、九福中...

熱門新聞

影／台中繼光街商圈火警 知名老餅店「一福堂」濃烈火煙竄天

女老師PO度假村鬧鬼經歷文 屏東小墾丁怒告造謠誹謗

林金貴涉槍殺司機再度大逆轉 關押3116天再審無罪改判無期

橫山棉被裹屍案徐姓主嫌落網 睡夢中遭破門逮捕

蘇震清拚交保稱「健康惡化」 審判長：那你不要絕食

「我太太解脫了！」老翁不忍心長期病痛悶死髮妻檢求情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。