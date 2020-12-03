揭發鉛中毒受害者張彥彤發聲明 至今還有人在用硃砂

台中盛唐、九褔及欣隆藥業有限公司不當醫療致患者鉛中毒，截至目前，血中鉛含量超標人數計38人，其中盛唐中醫診所26人，九褔中醫診所12人，案經台中地方檢察署偵查終結，依違反藥事法、刑法等案件提起公訴。

最先揭發此事的受害者、台中市議員張彥彤今天晚上發出聲明表示，就他所知，今天為止，還有醫療人員會將禁用已久的珠砂，甚至鉛丹等物用於病患內服藥物之上，他懷疑還有更多受害者，有待於法院及檢警機關持續審理調查。

張彥彤全家都是鉛中毒案受害者，他表示，獲悉盛唐中醫負責人呂院長等人因違反藥事法、偽造文書、及傷害等罪,經檢察官偵查後提起公訴，他代表受害家人對檢警辛勞至上十二萬分謝意，他主動揭發後，才引起檢警及衛生機關之關注，並對醫療及用藥規範有更進一步的了解，也適時防止更多人受害，雖然這是在我們經歷漫長身心痛苦後獲得的結果，但我們還是會勇於承受。

張彥彤的父親、前台中市議長張宏年，腦神經已受損40％。之前張彥彤受訪時說，父親解毒一次住院10天，醫院初估需住院7次，病房、解毒劑一天2萬，每一次療程20萬元，7次初估140萬元醫藥費，不可逆的腦神經受損，要怎麼精神求償？

晚間的聲明他說，因為還没有接到檢察官的相關書類，所以無法就其具體內容提出詳實的說明，因此有部分媒體所報導的內容部分恐與事實不符，這在完整研究檢察官的起訴書後，會與律師研究對外公開說明，但可以確定的，我們全家確實因為醫療人員未遵守相關法規之診療及用藥，而受有嚴重的傷害，此部分我們會共同其他被害人日後在法庭上全力爭取公平審判。