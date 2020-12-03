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沃客商旅涉詐領秋冬旅遊補助 新北檢警搜索偵詢中

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北地檢署重大刑案專組檢察官林亭妤今天指揮新北市刑大隊偵辦沃客商旅涉嫌詐領秋冬旅遊補助款158萬多元，警方今搜索沃客商旅三重正義館及相關涉嫌人住居所等6處，傳喚沃客鄭姓負責人、會計、員工、住客共80餘人到案說明，查扣帳冊、記事本、電磁紀錄及住客登記表等證物。

依據「交通部觀光局獎助直轄市及縣市政府推動擴大國旅秋冬遊自由行旅客住宿優惠實施要點」第7點第2項中載明:「一個房間一個晚上依實際住宿房價折抵1000元，每人身分證統一編號限使用一次，並須於周日至周五間入住」。

據了解，沃客商旅向無住宿事實民眾蒐集身分證明文件，包含健保卡，填載不實住宿紀錄，將所收取證件拍照上傳至台灣旅宿網秋冬補助活動專區登載民眾個人資料，據此向交通部觀光局及新北市政府申請專案住宿補助，使新北市政府觀光旅遊局不知情承辦人員陷於錯誤，如數撥款，並由沃客商旅領取完畢後，每個人頭皆可獲得200元獎勵。

檢警查出，沃客商旅三重正義館自去年9月1日起至今年1月31日間，向新北市政府所申請旅遊補助多達1583筆，金額共158萬3000元，經清查發現內有多筆住客資料均設籍於本地，亦有多筆毫無親屬關係住客於不同日期入住，但所登記之手機號碼為同一支，亦有多名員工及員工家屬皆在住客名單中，顯見有蒐集人頭資料詐領「108年擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」補助款，涉嫌觸犯偽造及業務登載不實及詐欺取財等罪嫌。

新北地檢署今天指揮新北市刑大持法院核發搜索票對沃客商旅三重正義館等營業處所執行搜索，並傳喚及通知公司鄭姓負責人、會計、員工、住客等共80餘人到案說明，現正由檢察官訊問中。

沃客商旅三重正義館涉詐領秋冬旅遊補助 新北檢警搜索偵詢中。圖／報系資料照
沃客商旅三重正義館涉詐領秋冬旅遊補助 新北檢警搜索偵詢中。圖／報系資料照

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