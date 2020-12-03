鉛丹中毒案移審 法官裁定盛呂世明等3人各20萬交保

台中地檢署偵辦「硃砂」、「鉛丹」中毒案，依違反藥事法、過失傷害等罪，起訴盛唐中醫診所負責人呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏、欣隆藥業有限公司負責人歐國樑等3人，檢察官將3人移審台中地院，法官今天晚間訊後，認無繼續羈押必要，裁定呂、洪、歐等3人各以20萬元交保。

【中央社／台中3日電】

欣隆公司負責人歐國樑將禁藥硃砂與鉛丹販賣給盛唐與九褔兩家中醫診所入藥，檢方依違反藥事法等罪起訴歐國樑等3人，今天移審台中地院，法官裁定3人分別以新台幣20萬元交保。

台中地院今天表示，欣隆藥業公司負責人歐國樑，盛唐中醫診所負責人呂世明，與九褔中醫診所醫師洪彰宏，涉嫌違反藥師法等罪嫌遭台中地檢署起訴，台中地院今天召開接押移審庭，法官認定3人無羈押必要，裁定20萬元交保候傳。

歐國樑於106年底，販賣「硃砂」給盛唐中醫診所，另外在105年至107年間共4次，將「硃砂」、珍珠粉等中藥材研磨製成偽藥「珍珠五寶粉」，販賣給九褔中醫診所。

108年10月間，歐國樑將「鉛丹」誤為「硃砂」，將「鉛丹」等物研磨製成偽藥「珍珠五寶粉」，販賣給九褔中醫診所，由洪彰宏分裝成小瓶裝，每罐新台幣6000元販賣給患者，109年3月間起，多名患者陸續因服用後不適，就醫後驗出血中鉛含量超標。

呂世明為解決患者失眠症狀，自106年底委由診所李姓行政組長，向歐國樑購買「硃砂」，並裝入寫有「朱代粉」字樣的藥罐，將「硃砂」入藥，109年6月間，呂世明見「硃砂」將用鑿，再指示李女採購，歐國樑竟將「鉛丹」誤為「硃砂」，將「鉛丹」以1台斤4800元價格賣給李女。

呂世明未注意李女買回的是「鉛丹」而非「硃砂」，仍分裝入標記為「朱代粉」的藥罐，供調劑人員加入中藥粉包內讓患者服用，前台中市議長張宏年一家4人，今年7月間身體不適就醫，抽血檢驗後發現鉛中毒，將藥品送驗發現鉛、汞含量都超標。

台中地檢署檢察官今年8月展開偵辦，複訊後聲請羈押歐國樑等3人獲法院裁准，本月1日偵結依違反藥事法、過失傷害、偽造文書等罪嫌，將歐國樑、呂世明、洪彰宏等3人起訴。