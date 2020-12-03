交通新制防酒駕 北市5件未裝酒精鎖遭罰近萬元

今年3月起「酒精鎖、酒駕防制教育與酒癮治療」新制上路，酒駕累犯重考駕照後，須在1年內於汽機車裝設酒精鎖才能上路，拒絕安裝或找人代吹氣者，可處6000元以上、1萬2000元以下罰鍰。北市交通局表示，新制上路後，至今已取締5件未安裝酒精鎖違規案件。

交通局指出，北市近年加強酒駕防制及宣導工作，儘管酒駕事故死亡人數呈下降趨勢，但仍提醒駕駛切勿僥倖。據統計，北市近3年酒駕事故傷亡人數，2017年有68人、2018年69人、2019年63人，今年截至10月止共有49人、其中1人死亡、48人受傷，與去年同期相同。

交通局表示，3月新制上路後，警察局交通大隊共取締5件違規案例，其中2名駕駛位於北市，一名為機車駕駛遭處6000元罰鍰，另一名汽車駕駛遭罰9000元，剩餘3件違規案例為外縣市。

另，民眾近年酒後找代駕觀念逐漸普及，北市代駕服務件數從2018年的2萬7287件、2019年暴漲4萬5309件，今年截至10月止則有4萬1000多件，民眾可透過酒後代駕專線手機撥打55850或巿話撥打0800-055-850預約。

交通局提醒，因酒駕再犯、酒駕致人重傷或死亡及酒駕拒（檢）測等3種違規而被吊銷駕照的駕駛，須使用酒精鎖，若拒裝或代吹酒精鎖者，可處6000元以上、1萬2000元罰鍰。

因酒駕再犯等3種違規而被吊銷駕照的駕駛，需要接受酒駕防制教育訓練，考照前1年內完成酒駕防制教育訓練，課程達15小時，其費用為2800元，由參訓的人自行負擔，才能考領駕照。

因酒駕吊銷駕照且酒駕、拒測達3次以上的駕駛（汽機車合併計算）須加酒癮治療，包含15小時教育課程、合格醫療機構進行1年且至少12次的酒療治療並取得完成證明書，其費用由接受酒癮治療的駕駛自行負擔。