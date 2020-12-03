嘉市府機要專員涉收賄現金遭起訴 50萬元交保

嘉義市政府吳姓機要專員被控自民國105年起藉職務之便，涉嫌收受廠商現金等賄賂，遭檢方起訴；被告今天移審嘉義地方法院，法官基於事證已鞏固，以新台幣50萬元交保，並限制住居。

嘉義市政府表示，吳姓機要專員於今年8月間遭檢方聲請羈押獲准，當時就依公務員懲戒法予以停職。

吳姓機要專員日前已遭檢方依貪污治罪條例起訴，並建請依法從重量刑。被告於今天移審嘉義地方法院，法官基於被告涉嫌收受廠商現金、茶葉等賄賂，價值約新台幣55萬元，並非鉅款，且全案事證已鞏固，考量被告已被羈押近4個月，依比例原則權衡後，裁定交保。

吳姓被告為前嘉義市工務處養護工程科技士，負責道路AC（瀝青混凝土）路面養護工程調查、發包、施工監造、驗收結算等業務，於107年3月退休，108年1月再受任用為市府機要專員職務，督導工務處等單位辦理採購招標工作。

吳姓被告擔任技士及機要專員期間，明知某公司得標承攬嘉義市政府105、106、108年度聯合挖掘申請業務管理服務案，以及路面整修工程，涉嫌答應協助業者履約及請款相關事宜，從中收取業者現金30萬元、價值20多萬元的咖啡及茶葉。