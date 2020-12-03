蘇震清助理收賄124萬羈押120天想交保：家有妻小

蘇震清立委辦公室主任余學洋（右）。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

台北地院審理立委集體收賄案，羈押中的立委蘇震清國會辦公室主任余學洋押期將屆，今天被合議庭提解審訊，調查有無再羈押必要。余學洋說，家中有80歲的父親，還有妻小要照顧，不可能會逃亡，請法官讓他交保。

余學洋被控19次向太流公司前董事長李恆隆索賄，犯罪所得為124萬元，檢察官依不違背職務收賄罪起訴他，余學洋羈押迄今剛好120天。

余學洋偵查、審判中都否認犯罪，辯稱李恆隆給的錢並非賄款，是李想補貼他的薪水等，與職權並無對價關係；檢方擔心他在外與蘇震清勾串，妨害審判進行，蒞庭主張余應續押，合議庭庭後裁定候核辦。

余學洋今天說，他向李恆隆回報業務處理狀況，是辦公室的規定，蘇震清要求要將選民服務處理的過程回報給陳情人，必要時，他也要回報給蘇震清，但檢察官據以認定他犯貪汙罪，對他來說太過冤枉。

余學洋說，他家中有高齡80歲的父親，在羈押期間狀況不佳，還有妻小要照顧，不可能逃亡；余學洋還說，羈押是對被告行使防禦權最大的限制，對他來說不對等、也不公平，司法辦案不能夠押人再取供。