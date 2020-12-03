不願錯過獨子下月婚禮 立委廖國棟羈押懇求交保

廖國棟（遮臉者）被控索賄向經濟部施壓關說SOGO經營權案；台北地院今提解廖開庭，廖表示不願錯過獨子下個月的婚禮，希望能夠交保。記者林俊良／攝影 平地原住民立委廖國棟被控向太流公司前董事長李恆隆索賄790萬元、向經濟部施壓關說SOGO經營權案，今年8月4日偵查中收押迄今四個月，押期將屆；台北地院今天提解廖開庭，廖說，獨子下個月辦結婚典禮，希望交保後參加。

公訴檢察官認為，廖國棟涉犯貪汙不背職務收賄罪，有勾串證人、逃亡的可能，符合刑事訴訟法羈押要件，主張廖應繼續羈押，合議庭裁示是否續押候核辦理，諭知廖國棟還押台北看守所。

廖的律師吳兆原說，廖國棟雖沒有認罪，但沒有嘗試訴諸媒體，將貪汙案泛政治化，而廖的獨子原本規畫今年9月結婚，因廖羈押取消，廖有椎心之痛；吳說，廖的獨子婚期已延至明年1月31日在仁愛圓環「新生命」教會舉辦，廖不想錯過獨子一生一次的婚禮，希望讓廖交保。

廖國棟說，他住台東鄉下，家中有地也是山坡地，新北市林口區的房子是用貸款買的，不可能有能力、財力、動機逃亡；廖說，他今年66歲，羈押前著高血壓、糖尿病、關節炎、筋膜炎入所，住不到2坪大的空間，心理、生理、精神都難以承受。

廖國棟告訴法官， 今年9月29日他在看守所半夜發生低糖血性休克，送亞東醫院急救，第二天轉醒回來，11月28日又發生一次；他背部有筋膜炎問題，在看守所無法治療，前胸與後背可發生緊縮現象，廖對著法庭內的合議庭、檢方公訴團隊說「你們年輕人可能不知道這件事」。

廖國棟說，他的選區涵蓋368個鄉鎮市，要照顧26萬名平地原住民的權益，又要處理原住民轉型正義、土地改良事務，「太流案我真的沒有太多著墨，都是丁復華（廖的助理）在參加」，懇求法官念及原住民弱勢權益的維護，讓他交保並停止羈押。