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退休書記官法警兄弟檔 假冒法官檢察官當司法黃牛遭訴

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

曾任法院法警、書記官的李姓兄弟檔，去年在台北市開了一間法律事務所，打著台灣高等法院法官和高檢署檢察官名號對外招搖撞騙，透過孫姓男子居間介紹，誆稱有辦法替民眾「喬」訴訟官司，一方面收取高額律師費，還要求當事人招待喝花酒，詐騙12被害人共600餘萬元，新北地檢署今依詐欺罪起訴3人。

起訴指出，綽號「五哥」的李姓男子為高等法院書記官退休，綽號「四哥」的李姓男子曾任台北地檢署法警，後轉任士林地檢署通譯退休，李姓兄弟二人仗著熟悉檢察機關及法院運作流程及相關人事，利用民眾急欲擺平官司的弱點，透過自稱是律師或軍法官的孫姓男子，聲稱法界人脈很廣，能替民眾「擺平」各種官司，並透過孫姓男子與12名有官司纏身的民眾接觸。

「已在地檢署卷宗內看到你的名字，承辦檢察官是某某某，剛好是我朋友的同學，可以幫你處理，但要先給處理費，若將來事成你沒有被起訴或起訴罪名比較輕微，要再給剩餘處理費」、「有對到承辦員警，要不要幫你去問一下案情、筆錄，但是需要錢讓他去社交一下承辦人」、「已經對到人，找到案件在誰手上，要不要處理發回，已經都跟對方講好了，要處理的話隔天要把錢給人家」、「可以處理好，案件可以不起訴，保證沒有問題」。

「此兩案審理法官的陪席、受命、審判長姓名者知道了，此兩案都是女法官，比較難搞，因為他們不喝酒，需花很多力氣」；言談中亦稱「隔天要開庭，這件事情再問高院的老師」，李姓兄弟二人常以此話術來誆騙，不僅讓被害人信以為真，就連親戚都遭受詐騙而誤認李姓兄弟二人為退休法官或檢察官，還傻傻介紹有官司需求的友人。

綽號「五哥」李男還承租台北市中正區博愛路辦公廳舍並轉租律師做為辦公之用，自已則保留位置在最後面且最大間的辦公室供己使用，另印名片，進行交際用，待取得案件後，再將案件轉介給租用該辦公室的律師，一方面收取高額退佣，另一方面再向案件當事人額外收取佯稱可處理司法官的「活動費」。

經檢調追查，李姓兄二人及孫男的不法犯罪所得約600餘萬元，自願繳回犯罪所得385萬元、捐款犯罪被害人保護協會新北分會234萬元，並以130萬元與被害人達成和解。

新北地檢署呼籲，司法機關承辦案件均依法審酌證據，秉公處理，若有他人表示可打點司法人員取得有利結果，不論其背景為何，顯為司法黃牛，民眾切勿受騙上當。若有人表示可打點司法案件，要向司法機關提出檢舉，以保障及維護自身權利。

新北地檢署。圖／報系資料照
新北地檢署。圖／報系資料照

司法 新北 檢察官

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