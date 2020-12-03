中醫診所鉛中毒案偵結 統計38人受害已提團體訴訟

台中市前議長張宏年一家4口向盛堂中醫診所負責人呂世明求診，在今年7月底爆發鉛中毒案，檢方偵結，依藥事法起訴呂世明、九福中醫醫師洪彰宏、欣隆藥業負責人歐國樑等三人。台中市衛生局統計，鉛中毒案受害者高達38人，衛生局將召開醫師懲戒委員會，呂世明、洪彰宏最重面臨「廢止醫師證書｣處分；由法制局會同消基會協助受害者向法院提起團體訴訟。

揭發鉛中毒案的張宏年之子，現任台中市議員張彥彤現在還在接受解毒療程，最嚴重是張宏年，當時測出的鉛中毒指數高達364.84ug/dL，腦部受損超過40％，至今仍臥床，無法言語。醫師表示，鉛中毒是全身性器官的傷害，而且會累積在骨頭內，並不會完全解毒。

台中市衛生局說，台中盛唐中醫、九褔中醫等2家中醫診所在鉛中毒案後，至今停業。台中盛唐、九褔及欣隆藥業有限公司不當醫療致患者鉛中毒，截至目前，血中鉛含量超標人數計38人，其中盛唐中醫診所26人，九褔中醫診所12人。

衛生局表示，鉛中毒事件後，呂世明、洪彰宏依違反醫師法第25條移付醫師懲戒委員會，依據第25-1條規定處分內容包括警告、繼續教育、停業一年、廢止執業執照、最重可廢止醫師證書，預計12月底前召開醫師懲戒委員會，由懲戒委員合議做出決定。

此外，有關團體訴訟，市府除出具保證書，成功協助受害消費者向台中地方法院執行處請准假扣押呂世明、洪彰宏，以及歐國樑名下不動產外，另協助受害消費者積極爭取權益，法制局已於11月間將受理的29人資料移由消基會進行團體訴訟，並會同消基會召開團訟說明會在案，待消基會資料整理齊全後，向法院提起團體訴訟。

衛生局長曾梓展說，全市中藥販賣業及中醫診所已全數稽查完畢，未查獲不法情事。衛生局將持續加強稽查抽驗，嚴懲不法。