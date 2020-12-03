藥商及中醫師執業數十年 怎會連硃砂、鉛丹都分不出？

硃砂外觀是深紅色，價錢每台斤新台幣4800元，而鉛丹外觀是橘紅色，每台斤500元，兩者顏色有異，價錢更是懸殊，中藥商及執業數十年的中醫師，怎會分辦不出？圖／台中地檢署提供

硃砂外觀是深紅色，價錢每台斤新台幣4800元，而鉛丹外觀是橘紅色，每台斤500元，兩者顏色有異，價錢更是懸殊，欣隆藥業有限公司老闆歐國樑辯稱誤將鉛丹當成硃砂販售，檢察官查出九褔中醫診所老闆洪彰宏、盛唐中醫診所呂世明的胞姐服用後鉛中毒，洪若知道是鉛丹，豈會長期使用，檢遂依過失傷害等罪起訴。

依常理而言，硃砂、鉛丹的外觀顏色有異，價錢更是懸殊，而欣隆藥業老闆歐國樑（52歲），販售中藥數十年，洪彰宏（61歲）執業中醫師38年、呂世明（55歲）執業中業師23年，均在業界服務多年，豈能連硃砂、鉛丹都分辨不出來？頗令外界啟疑竇。

歐國樑供稱，被查扣的硃砂、硃砂石、鉛丹等物，都是於2015年或2016年初，自其師傅即某蔘藥行張姓負責人所遺留下來的貨底而取得，因張的家人不知如何處理相關中藥材，他才以30萬元收購攜回。

歐又辯稱，他與中醫師洪彰宏、呂世明相識及往來交易已數十年，並非因硃砂缺貨而改以鉛丹混充販賣，而是他將鉛丹當成硃砂出售。

執業38年的洪彰宏辯稱「我認為五寶散是千年流傳下來的古藥方，對於治療重症很有效果，藥方內並不含有鉛丹，是歐國樑誤認鉛丹為硃砂才造成」，他自己也有長期服用，因告訴人白男反映後，他去醫院抽血檢驗後，才知道自己也有鉛中毒。

執業23年的中醫師呂世明，為姐姐看診6次，提供「朱代粉」供姐姐服用。事後呂的姐姐至9月1日、9月22日到台北榮民總醫院就醫，經抽血檢驗後，血中鉛含量分別為66.6ug／dL、53.9ug／dL，均高於正常值。

檢察官認洪彰宏、及呂世明的姐姐均服用摻有鉛丹的藥物，致鉛中毒，倘洪及呂若知道是含鉛丹，洪豈會自行長期服用？呂怎會提供給胞姐服周，因此改依過失傷害等起訴。