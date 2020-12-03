蘇震清拚交保稱「健康惡化」 審判長：那你不要絕食

在押的蘇震清今在北院出庭。記者林俊良／攝影

台北地院審理立委收賄案，今天提解在押的蘇震清開訊問庭，蘇質疑有關太流公司前董事長李恆隆的自白光碟造假，痛批檢方不遵守程序正義，將繼續絕食抗議；審判長問蘇在看守所狀況如何，蘇答稱身體健康在惡化，審判長勸蘇「那你不要絕食啊！」

蘇震清被控收賄施壓經濟部官員，被台北地院裁定羈押禁見，押期到本月22日為止，合議庭今天召開訊問庭。蘇震清說，他與選民有契約在，羈押中無法為選民服務，請求交保，並疑檢方辦案蒐證程序有瑕疵，對檢察官發動攻勢。

蘇震清指出，有關李恆隆今年8月24日的偵訊自白影音檔案，只有影像沒有聲音，不排除有人為變造的可能，「要對檢察官表達最大的抗議」；他說，辦案要有基本程序正義才會有實質正義，但他看不到程序正義。

蘇說，檢察官對影像沒有聲音的事，雲淡風清推說設備老舊，還要立法院提供經費，「這是我蘇震清要扛的責任嗎？」；蘇說，他已提出質疑，檢方漠不關心，檢察署的預算是法務部編列，反問檢察官「我有刪過你們的預算嗎？」

蘇震清表示，別人的錄音檔都沒問題，他所調閱的20個光碟檔就有3、4個有問題，但檢方一概稱是操作疏失、設備老舊，根本沒當一回事；蘇說「難道你們是老大嗎？」、「為何只有對我有利的錄音檔才出現問題？」、「李恆隆到底是怎麼講的？」，再批檢方為起訴而起訴，因此要繼續絕食抗議。

公訴檢察官則指出，蘇震清的羈押理由並未消失，蘇質疑李恆隆自白筆錄有問題，反倒凸顯蘇勾串李恆隆的風險有升高之虞，盼法院裁定繼續羈押蘇。合議庭庭畢諭知蘇震清還押台北看守所，是否繼續羈押，將在期限前評議後決定。