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新台幣換人民幣 男子經營地下匯兌遭訴
新北市程姓男子利用個人在台灣及中國大陸兩地都有個人銀行帳戶，藉此獨力經營俗稱「地下匯兌」的跨境資金移轉，每萬元收取百分之二手續費，替客戶避雙重匯差的損失，4年來替多位客戶轉匯800餘萬元，全案經新北市調處查獲送辦，新北地檢署今依違反銀行法起訴。
起訴指出，程姓男子利用個人名下在台灣的銀行帳戶，及其在中國大陸申辦的工商銀行及中國銀行帳戶，自103年至107年間，以先在台灣收取新台幣，再以其在大陸的銀行帳戶，匯付人民幣給客戶指定人士，並以匯兌金額的百分之二，收取手續費用。
新北市調處查出程男先後替李姓、羅姓、侯姓、詹姓等客戶，以地下匯兌方式非溝經營台灣與大陸地區間的匯兌業務，匯兌總金額共867萬8609元，不法獲利近18萬元。程男到案後坦承犯行，新北地檢署今天依違反銀行法起訴。
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