盛唐中醫將含鉛丹的中藥給患者 連中醫師胞姐也鉛中毒

盛唐中醫診所負責人呂世明，將硃砂、鉛丹摻入秘方「朱代粉」，致中市前議長張宏年1家4口鉛中毒，除止之外，尚有名人前台中市長胡志強、前立委蔡正元也曾前往看診，所幸無不適感覺，但呂世明的姐姐，以及5歲賴姓女童就沒有那麼幸運，吃後均鉛中毒。

盛唐中醫診所院長呂世明，在中醫界有「重症權威」封號。不少政商名流前往看診，其中一個名人患者就是前台中市長胡志強夫婦，對此，胡志強說，他沒有感覺到任何的問題。

前立委蔡正元也曾前往盛唐中醫診所看診，他證稱「服用藥包後身體均無不適感覺，且身體情況有明顯改善，前往台中三軍總醫院做健康檢查，全身都正常，身體沒有任何異狀」。

不過，呂世明的姐姐就沒有那麼幸運，曾於2018年7月27日至2020年6月17日，前往盛唐中醫診所就診6次，病歷記載有使用「朱代粉」。事後呂的姐姐至9月1日、9月22日到台北榮民總醫院就醫，經抽血檢驗後，血中鉛含量分別為66.6ug／dL、53.9ug／dL，均高於正常值。

此外，5歲的賴姓女童由媽媽帶著前往盛唐中醫診所看診，服用藥物後，經抽血檢驗，驗出女童的血中鉛含量為56.3ug／dL，高於正常值，受有鉛中毒。