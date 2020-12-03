槍殺計程車司機再度逆轉 判無期徒刑4大理由曝光

被控犯下槍殺計程車司機、判無期徒刑的男子林金貴，再審獲判無罪，今天再審更一審又大逆轉依殺人等罪判無期徒刑。高雄高分院合議庭指出，認定林犯殺人理由，包括他當時蓄髮應與緝凶畫面的髮長差不多、短髮的大頭照鑑定非原始檔、有證人目睹他擁槍、案發1小時後現身台南不無可能。

合議庭今天依犯非法持有可發射子彈具殺傷力槍枝罪，判林金貴4年，併科罰金10萬、依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身；合併執行無期徒刑，褫奪公權終身及罰金10萬，可上訴。

合議庭指出，林金貴被控2007年5月9日晚間持改造手槍，射擊王姓計程車司機的頭，根據林姓證人供稱，當月11日下午6 、7點，曾與林金貴在南投縣埔里鎮鎮寶大飯店旁小吃店吃晚餐，林託買毒品，還拿出皮包露出內有1把手槍；雖林姓證人之後改口否認見面，但當天確實有230秒通聯記錄。

林金貴再審時提出案發前2個月、2007年3月5日所拍的大頭照，佐證是短髮，與監視器拍到的長髮凶嫌特徵不同；合議庭指出，法務部調查局曾鑑定過大頭照，結果為「照片檔案並非原始檔」，僅能確認檔案是2007年3月6日燒入光碟，無從得知真實拍攝日期。

由於1名按摩女證稱，她2007年2、3月與林性交易時，他是長髮；林金貴的胞姊及姊夫曾於警詢的說法，顯示林2006年12月假釋後到2007年5月案發都沒剪過頭髮，還綁馬尾，合議庭認定林確實蓄髮、案發後才剪，再參考醫院鑑定林金貴毛髮生長速度，他犯案時應與緝凶畫面一樣長髮。

此外，案發後經過1小時5分，林金貴的手機發話位置在臺南縣佳里鎮建南路附近，距離案發地高雄鳳山距離約77.5公里，依Google地圖計算車程雖達1小時23分鐘，但1名員警開車時側僅50幾分鐘，合議庭認為要以實際開車人為準，且按摩女證稱給林金貴載時「開車很狠」，可見他開車快速，加上若行凶後要逃逸，理應開更快，所以案發後1小時出現在台南並沒違反常理。