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硃砂、鉛丹難分辨？ 執業38年被告老中醫師自己也鉛中毒

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

九褔中醫診所老闆洪彰宏，是名執業38年的老中醫，委託欣隆藥廠負責人歐國樑以禁藥硃砂等中藥物製造「珍珠五寶粉」，但歐誤將鉛丹視為硃砂，製作珍珠五寶粉，洪不僅販賣給病患，自己每天也都有吃，經鉛中毒的病患提告後，他也去醫院抽血檢驗，驗出鉛含量為28.61ug/dL，高於正常的10 ug/dL，他也鉛中毒。

洪彰宏販賣含有鉛丹的「珍珠五寶散」給彰化地區的白姓病患，造成白男1家4口鉛中毒，控告中醫師洪彰宏涉嫌故意傷害罪

洪彰宏辯稱「我認為五寶散是千年流傳下來的古藥方，對於治療重症很有效果，藥方內並不含有鉛丹，是歐國樑誤認鉛丹為硃砂才造成」，他自己也有長期服用，因告訴人白男反映後，他去醫院抽血檢驗後，才知道自己也有鉛中毒。

檢察官查出，洪彰宏前往中國醫藥大學附設醫院治療，經抽血驗出血中鉛含量為28.61ug/dL，高於正常的10 ug/dL，洪也鉛中毒。倘洪明知他所製造的珍珠五寶散含有鉛丹，豈有自行長期服用，令自己受有鉛中毒傷害之理。檢方改依過失傷害罪將他起訴。

執業38年的老中醫洪彰宏，涉嫌販賣含鉛丹的「珍珠五寶散」給病患，經病患提告，洪本身也天天吃，他去醫院抽血檢驗，他也鉛中毒。圖／台中地檢署提供
執業38年的老中醫洪彰宏，涉嫌販賣含鉛丹的「珍珠五寶散」給病患，經病患提告，洪本身也天天吃，他去醫院抽血檢驗，他也鉛中毒。圖／台中地檢署提供

中毒 中醫 傷害罪

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