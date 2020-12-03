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桃客前董座詐交通部補助1244萬 滿80歲減刑詐欺判2年

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園客運前董事長吳運豐與副董、經理及多名承辦人員利用購買低底盤公車，和廠商謀議把議價金額虛報為3億7600萬元，向交通部公路總局詐得1244萬多元補助款，檢方依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴吳等11人；桃園地院今依詐欺等判吳2年，另4名同夥判1年2月至1年10月，另6人無罪，可上訴。

審理時，桃客楊姓總經理、張姓職員均坦承不諱，吳運豐則否認，辯稱相關浮報的車價詐領一事都不知情，但依相關證述不予採信。

法院審酌，吳運豐當時年齡已滿80歲，依法減刑，審酌吳、楊各為桃客董事長、總經理，不思正當手法申請補助款，詐領金額高達1244萬多元，所生損害非輕，另審酌吳否認，其餘人大部分坦承。

法院依3人以上共同詐欺取財罪，判吳運豐有期徒刑2年，楊姓總經理1年10月、緩刑2年，給公庫20萬元，張姓承辦員1年2月，緩刑2年，雲從龍楊姓負責人1年8月、蔡姓協理1年2月，桃客不法所得1244萬3840萬元沒收。

判決指出，桃客黃姓副總、梁姓總務經理、吳姓業務經理等6人，無法認定對於詐領一事主觀上有認知，相關證據也無法證明參與、有犯意聯絡，均判處無罪。

起訴指出，桃客為因應購車需求2016年11月22日舉辦議價會議，由各家大客車場簡報，桃客由時任董事長吳運豐（88歲），副董黃伯弘、業務部總經理楊世勳及梁姓、吳姓經理，林姓副理參與議價，會後決定以3億5625萬元向雲從龍採購10輛大客車、75輛低底盤公車。

但吳等考量公路總局核發的購車補助款，是按照客運業者實際購車金額一定比例計算，他們為爭取更高額補助款，和雲從龍楊姓負責人、採購業務蔡姓負責人謀議，由楊指示蔡製作不實金額共3億7600元的購車契約，以虛增車輛價單，吳運豐為掩飾價差，就和雲從龍簽立虛偽廣告租約。

檢方查出，桃客業務部管理組張姓副組長在2016年12月2日、12月26日，分別製作桃客公司內部簽呈，並在後方檢附「載有真實購車金額的議價紀錄」、「載有不實購車金額的購車契約」、「不實車體廣告租賃契約及協議書」等，再逐級上呈申請用印，最後送交公路總局。

桃客因此依「105年度公路公共運輸提升計畫第2波計畫補助案」、「105年度精進市區客運低地板車輛比例專案補助案」、「105年度第2波公路客運車輛汰舊換新審核及金費分配表補助案」，共詐得1244萬多元購車補助款。

桃園客運。記者曾健祐／攝影
桃園客運。記者曾健祐／攝影

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