遭黨內扯桃色風波終出面說明 邱建富：差點鬧家庭革命

民進黨彰化縣黨部主委邱建富今年在競選黨職期間遭黨員舉發有「三妻四妾」桃色緋聞，與一名胡姓女子曖昧亂搞，邱建富歷經紛擾，今天出面說明，強調與胡女是不曾見面的網友，對方遭人操控要中斷他的政治生涯，如今被提告的利用權勢猥褻案地檢署已做出不起訴處分，希望事件到此為止，2022縣市長選舉將至，民進黨須團結一致。

邱建富今年遭周刊爆料，2012年市長任內以安插工作為由，與一名胡姓美魔女「電愛」，邱建富說，因案件進入訴訟，偵查不公開，才未在第一時間說明，但黨內至今仍紛紛擾擾，中央黨部也要求他須說明清楚。

他指出，2012年當時根本還沒有LINE社群軟體，但爆料的曖昧對話卻顯示在LINE上，明顯對話造假，今年6月間胡姓女子傳簡訊給他威脅「如要守住政治生涯必須要匯給她50萬元！」並清楚表明「有人派她來」讓他身敗名裂無法參選縣長，勒索不成後胡女8月間轉向周刊爆料爆料，很明顯是惡質的政治操作，沒想到發生在黨裡，桃色風波差點鬧家庭革命，幸好司法還他清白。

針對「吹哨者」民進黨彰化縣黨部執委劉玲惠、蔡金蓮在今年5月13日舉發邱建富私生活不檢點，近日被送彰化縣評委會處以停權兩年處分，兩人昨天由10多位黨員陪同，到縣黨部前舉牌抗議，質疑遭「秋後算帳」，是派系惡鬥。